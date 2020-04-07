〈台股盤前〉美股大漲逾1600點+電子盤續揚 挑戰萬點大關

歐美疫情逐步放緩，美股四大指數全面大漲逾 7%，其中，道瓊上漲逾 1600 點，重返 22000 點大關，電子盤早盤也續揚，上漲逾百點，台股昨日帶量上漲，今日在美股激勵下，指數可望持續由多方帶領，挑戰萬點大關。

疫情雖持續在全球蔓延，不過在美國等嚴重疫區的新增確診病例已明顯趨緩，帶動美股四大指數周一全面收漲，三大指數漲幅皆達 7%，費半更強漲逾 10%。

三大法人昨日在連假後同步買超，合計買超 38.01 億元，其中，外資在連四賣後轉買，加碼電子五哥、聯電、台積電等電子權值股，此外，台股昨日也由逆價差轉為正價差，均有利台股今日上漲。

市場消息方面，因肺炎疫情帶動呼吸器需求爆發，連接器大廠信邦獲相關線束大單，現階段訂單量保守估計是逾 30 年的總和，也幾乎是公司成立以來首度感受到的強勁需求，公司並緊急大擴產因應，且醫療產品毛利率高，可望大幅挹注獲利。

記憶體族群營收表現亮眼，南亞科、威剛 3 月營收皆月增逾 16%，分別創下 16 個月、19 個月新高。

隨著疫情持續延燒，各國皆積極採取防堵措施，有助全球新增確診病例趨緩，不過，台股短期仍受疫情干擾，投資人需留意國際疫情變化，不宜追高，布局則可朝 3 月營收表現亮眼、第 2 季展望明朗個股。