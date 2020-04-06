【日盛投顧】站穩5日線，疫情受惠股強勢

1. 歐美股市雖在清明假期呈現下跌，但周一早上美股期貨電子盤呈現大漲反彈，使得台股周一開盤呈現跳空大漲，不過上檔月線附近賣壓仍重，並未一舉攻上月線，加權指數呈現開高震盪，盤面資金聚焦因疫情受惠的 MCU、NB、生技及清潔用品相關概念股，終場指數上漲 155.11 點，漲幅 1.61%，收在 9，818.74 點，成交金額為 1，503.31 億元。三大法人合計買超 38.01 億元：外資買超 22.11 億元、投信買超 5.95 億元、自營商買超 9.95 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增上漲，後續上漲須量增，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為 10 日線 (約 9，527 點附近)，上檔壓力為 5 年線(約 9，969) 點附近。

(3)、技術指標：KD 向上開口擴大，惟 K 值即將進入超買區，短線上檔要提防賣壓。

3. 櫃買指數上漲 1.82%，收在 120.76 點。短線支撐為 115 點附近，壓力為 125 點附近。

4. 台股選股方向可留意 IC 設計、磊晶、連接器、生技、食品、高殖利率股。

IC 設計、NB、生技防疫股、食品股輪動走強

1. 生技：新冠肺炎疫情持續擴散各地，各國政府也開始紛紛投入資源於相關用藥及疫苗，生技股成為盤面資金追逐的對象，加入中研院 COVID-19 快篩試劑的 1760 寶齡富錦股價週二強攻漲停並一舉突破季線；受惠疫情對學名藥需求增溫 1789 神隆股價周二量增上攻，收盤站上季線之上；口罩原料不織布廠 6504 南六股價同樣出現放量攻上漲停，一舉突破年線之上。

2.IC 設計：因疫情導致耳溫槍熱賣，MCU 相關公司 6457 紘康漲停鎖死至終場，股價再創歷史新高，帶動同族群 5471 松翰周一股價也攻上漲停，6202 盛群上漲超過 3%；另外受惠 CIS 需求的 3227 原相周一股價攻上漲停。

3.NB：因新冠疫情居家辦公成為各國企業應對之策，也帶動 NB 需求成長，NB 代工廠 2382 廣達周一以跳空方式站上季線，也帶動 3231 緯創上漲超過 3%，2356 英業達持續上漲盤中股價創今年新高。

4. 操作建議：國際股市雖有各國央行持續救市呈現一波反彈，但新冠疫情在歐洲及美國仍未見到高峰，加上日本疫情逐漸增溫，短線上仍不宜過度樂觀躁進追價，靜待反覆打底，操作上建議避開外資法人持股較高的個股，逢拉回可挑選疫情受惠股或跌深超值績優股，布局做短線操作。