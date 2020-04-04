美國即將鎖國？國務院要求全體公民盡速返國

美國近期啟動 230 年以來最大規模的撤僑計畫，美國國務院週五 (3 日) 推特連環發，要求美國全體公民立刻搭機返國，引發外界揣測美國可能即將進入鎖國時代。

週五美國國務院發布一系列推文，公告全球各地撤僑班機、商業航班資訊，並要求滯留海外的美國公民立刻搭機返國，引發外界揣測這可能是美國鎖國的前兆。

美國國務院週五公告的資訊顯示，北馬其頓、巴基斯坦、伊拉克、緬甸、獅子山、埃及、孟加拉、秘魯等駐地美國大使將安排包機撤僑，但寮國、赤道幾內亞、巴拿馬、萬那杜等國包機行程仍在安排中。索馬利亞、馬爾他、宏都拉斯、哈薩克、幾內亞等國的美國公民需轉機才能返國。

美國總統川普週二表示，美國國務院已將滯留海外 50 多個國家逾 2.5 萬名美國人民帶回美國，這是美國最大規模且最複雜的撤僑活動之一。

美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 週二呼籲，撤僑行動仍在進行，但部分國家的航運窗口可能面臨關閉，美國政府無法保證能無限地提供包機撤僑服務。

武漢肺炎 (COVID-19) 持續肆虐全球，台灣、日本、俄羅斯、紐西蘭、澳洲、奧地利、捷克等世界各國已陸續加入鎖國浪潮。

秘魯、摩洛哥已關閉領空、加拿大、美國、以色列、巴西與海地等關閉邊境，歐盟也實施了邊境管制。