〈美股早盤〉傳OPEC+近達成減產協議、高收債違約風險有望緩解 道瓊早盤漲逾8百點

據俄羅斯主權財富基金 RDIF 執行長 Kirill Dmitriev 週一 (6 日) 透露，俄羅斯和沙烏地阿拉伯「非常非常接近」達成原油減產協議，以利疏緩油市的緊張局勢，而市場分析，油價若能止跌回升，那麼高收益債市場的違約風險，即可望大大降低。

除此之外，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於週日 (5 日) 在歐洲各國呈現趨緩的跡象，另外，美國紐約州的死亡病例數亦於週日減少，也疏緩了市場對於疫情擴大的擔憂。

受惠於各項利多因素，促使美股於週一 (6 日) 止跌回升，四大指數於開盤皆呈上漲態勢。道瓊指數上漲超過 800 點，蘋果 (AAPL-US) 及波音 (BA-US) 股價於開盤皆上漲 3% 以上，台積電 ADR 則上漲 3.63%。

武漢肺炎疫情

根據約翰霍普金斯大學數據，目前全球累計確診病例數已超過 128 萬人。但歐洲疫情最嚴重的幾個國家，包括西班牙、義大利、及德國等，於週日 (5 日) 都出現了放緩的跡象。

另外，美國總統川普和副總統彭斯表示，美國肺炎疫情已開始出現趨穩的跡象，且美國的疫情重災區紐約州的死亡病例，已較前日減少。

截至台北時間週一 (6 日)22 時許：

道瓊指數上漲 848.82 點或 4.03%，暫報 21901.35 點

那斯達克上漲 272.98 點或 3.70%，暫報 7646.06 點

標普 500 上漲 95.55 點或 3.84%，暫報 2584.20 點

費半上漲 69.66 點或 4.83%，暫報 1512.70 點

台積電 ADR 上漲 3.63% 至每股 48.77 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.659%

紐約輕原油下跌 4.30% 至每桶 27.12 美元

布蘭特原油下跌 2.79% 至每桶 33.16 美元

黃金上漲 1.73% 至每盎司 1674.10 美元

美元指數上漲 0.26% 至 100.940 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

富國銀行 (WFC-US)

富國銀行早盤上漲 5.15%，達 27.58 美元。

為了減輕疫情的衝擊，美國政府於週五 (3 日) 啟動規模達 3500 億美元的小型企業紓困貸款，以協助小型企業支付薪資及其他固定成本。對此，富國銀行於週日 (5 日) 表示，由於受到法規的限制，僅能提供上限為 100 億美元的紓困貸款。

富國銀行亦建議聯準會放寬對於銀行的法規限制，以促使銀行擴大放款規模，並協助企業及家庭渡過危機，但聯準會對此則未回應。

達美航空 (DAL-US)

達美航空早盤下跌 1.82%，達 22.06 美元。

達美航空於週五 (3 日) 表示，由於疫情對於航空業造成重創，預估第 2 季營收將會大幅下跌 90%，為了減輕疫情的衝擊，將減少部份員工的工作時數。另外，達美航空的 CEO Ed Bastian 亦表示，已申請政府所提供的 500 億美元紓困計劃。

Bastian 指出，旅客人數下滑及營收萎縮的狀況，預期於 4 月份將會更加惡化。舉例而言，週六 (4 日) 的載客數僅達 3.8 萬人，而往年 3 月份下旬的週六載客數則約為 60 萬人。Bastian 亦表示，儘管達美航空每日損失超過 6 千萬美元的現金，但損失仍舊深不見底。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤上漲 6.08%，達 510.48 美元。

據特斯拉員工透露，特斯拉正解聘美國汽車和電池廠的派遣契約員工。包括加州 Fremont 汽車工廠、及內華達州的 Gigafactory 電池工廠內的派遣契約員工都在解聘名單內，影響人數高達數百人。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

ActivTrades 分析師 Pierre Veyret 表示，疫情重災區義大利、西班牙及美國，於週日 (5 日) 的新增病例及死亡病例皆較前日減少，使市場不安情緒獲得疏緩。

Fongern Global Forex 分析師 Marc-Andre Fongern 表示，隨著疫情擴大的速度放緩，預期投資人的風險胃納量將會逐漸改善。

Stifel Nicolaus & Co 的首席經濟學家 Lindsey Piegza 樂觀預期，美國政府將有望於 4 月底至 5 月初穩定控制疫情，並恢復經濟活動的正常運作，屆時股市的下行風險將有望獲得疏緩。

摩根士丹利經濟學家 Chetan Ahya 卻表示，預期疫情將於 4 月及 5 月份進入高峰，且全球經濟將於第 2 季陷入谷底，預估將較去年同期衰退 5.2%，衰退幅度大於 2009 年第一季的 2.4%，顯示武漢肺炎疫情對於經濟所造成的衝擊，恐較金融海嘯更為嚴重。