游資多、利率低 專家預測房市下半年價穩量溫

全球疫情引發股災，歐美國家紛紛投入救市政策；台灣政府在此波疫情反應快速、因應政策相對靈活，可望加速經濟復甦。專家分析，游資多、低利率的投資環境，對於房市只會降溫、但不會崩盤，「價穩量溫」將是 2020 下半年的基調。

有鑑於歐美等成熟市場國家的疫情確診病例持續增加，為了刺激經濟，美國川普政府與參議院就總值 2.2 兆美元的財政刺激計劃，比 2009 年金融危機公布的 8000 億美元支援計劃規模大兩倍。加上美國聯準會（Fed）在 3 月 15 日宣佈調降聯邦基金利率、目標區間為 0.00%-0.25%，並進行至少 7000 億美元的購債計劃。歐洲央行也宣佈 8200 億美元的緊急購債計劃，這些計畫都遠超過之前任何購債計劃。

而亞洲快速且周全靈活的政策計畫，尤其台灣主政者有更大把握控制疫情蔓延，便可能有助於穩定局勢並使經濟及市場復甦；專家分析，在世界主流貨幣寬鬆與低利率的趨勢下，有助於下半年房地產的復甦力道加速提升。

房仲全聯會榮譽理事李同榮認為，雖然全球疫情肆虐已超乎原來預期，目前影響全球經濟最大的包括相繼鎖國產生的產業斷鏈危機、 因限制人員流動所產生的被迫性消費緊縮兩大關鏈因素；前者會造成今年全球 GDP 成長不如預期，後者會造成相關消費性產業的嚴重傷害，但這兩項因素都會因疫情趨緩後逐漸恢復。

李同榮大膽斷言，房市不可能出現「賣房救股的房市泡沫危機」以及「房市拋售潮」。他進一步分析，股市房市連動關係沒有 30 年前上升趨勢那麼直接，何況是突發性危機所造成的股災，單一突發因素，除非發生在房價最高檔時（例如 2014 年）否則不大會引起房市崩盤。

2008 金融海嘯雖引發股災，但也沒到賣房救股的程度；反而在 QE 化解危機後，因游資充斥與利率偏低而促成另一波房價漲幅。當然全球經濟成長趨緩會影響房市基本面，李同榮仍然認為在資金充裕利率持續降低的大環境下，房市只會因疫情擴散而降些溫度，暫時影響到預售市場的觀望或第二季成屋的交易量，到今年下半年房市仍會回歸「價穩量溫」的基本面。