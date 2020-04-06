授權收入挹注 華研3月營收月增12%

華研音樂 (8446-TW) 今 (6) 日公告 3 月營收 1.05 億元，受惠授權收入成長，帶動營收月增 12.29%，年減 0.11%；第 1 季營收 3.15 億元，季減 21.4%，年減 3.43%。

華研表示，雖然藝人公開活動暫緩，但公司授權收入持續成長，帶動營收成長。即使防疫期間公開演出受限，旗下藝人仍按照規劃發行新作，持續有歌曲 IP 產出，為後續授權與演藝經紀收入提供成長動能。

華研旗下多位歌手 3 月發行單曲，曲風多元，除公司強項影視原聲帶外，還有嘻哈、電子舞曲、搖滾、饒舌等歌曲，滿足不同聽眾需求。

其中，創作饒舌新人 Spark 皇毅首張個人專輯《格林成人童話》將於 4/17 全專輯數位上架，首波推薦單曲〈假高潮〉已於 3 月發行。新世代華語饒舌組合「沒有才能」，去年 3 月為學校創作的畢業歌曲〈還是要有長頸鹿才能〉，發表於 StreetVoice 音樂平台瞬間爆紅，稱霸熱門歌曲排行長達 9 個月，加入華研後，重新配唱並改編為「一週年紀念版」，成為華研音樂潛力新人團體。

除旗下新人陸續推新作外，華研轉投資大幕影藝最新作品《做工的人》，預計 5 月播出，華研除製作原聲帶外，也將結合文創領域，實現與影視製作單位策略合作，以發揮更高的 IP 商業價值。