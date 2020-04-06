上市公司救股價 近1年過半庫藏股執行率100% 有3家執行率不到5成

新冠肺炎疫情引發全球股災，上市櫃公司紛紛實施庫藏股搶救股價，據證交所統計，去年 4 月 1 日以來，近一年內有 128 家上市公司 (共 155 件) 執行庫藏股買回，45 件已達期限屆滿或執行完畢，30 件買回庫藏股執行率達 100%，3 件執行率則低於 5 成。

證交所統計，今年 2 月以來至今 (6) 日止，共 116 家上市公司實施庫藏股，目前有 6 家期限屆滿、執行完畢或終止執行完畢，申請實施庫藏股的上市公司，占整體上市公司比重約 11.72%。

受肺炎疫情拖累，全球股市第 1 季慘遭熊市逆襲，台股更從今年初 12000 點歷史新高點跳水重挫，一度下挫失守 8600 點，上市公司為了搶救自家股價，陸續啟動買回庫藏股措施。

證交所表示，目前啟動庫藏股買回前五大分別為：宏碁 (2353-TW)、開發金 (2883-TW)、燁輝 (2023-TW)、國產 (2504-TW) 與集盛 (1455-TW) 等 5 家。

筆電大廠宏碁受疫情影響，3 月中旬率先宣布實施庫藏股，預計在 3 月 13 日到 5 月 5 日買回 23 萬張庫藏股，買回價格在 10.05 元到 13.5 元區間；開發金則從 3 月 19 日啟動庫藏股買回，預計將買回 15 萬張，價格區間落在 7.6 元到 10 元。

據證交所統計，去年 4 月 1 日以來截至今年 3 月 31 日止有 155 件庫藏股買回申請，目前 45 件執行完畢，其中有 30 家完成 100% 買回，僅 3 件買回執行率低於 50%。