【群益金鼎證券】群益權證週報

撰文 \ 群益金鼎證券衍生性商品部門

權證市場概況

權證市場的結構性因素使得成交量與周轉率持續萎縮，主要來自於權證條件偏離、發行人報價受限使得投資人大量操作權證的機會被限縮，權證日均量進一步萎縮到 8.78 億，在大盤也量縮下，權證占大盤的交易份額略微上升至 0.5% 以上，但仍然是一個極其低迷的交投狀況。

清明假期當週 (2020/3/30~4/1)，交易日僅 3 天，鈊象(3293-TW)、世紀鋼(9958-TW)、欣興(3037-TW)、祥碩(5269-TW) 與台灣國泰加權反 1(00664R-TW)的成交金額逆勢成長，南電 (8046-TW)、技嘉(2376-TW)、華通(2313-TW) 與華擎 (3515-TW) 成交市占比突破 1%，加權指數與加積電 (2330-TW) 合計成交市占 28%，與前週相較下降了 9.2%。

變動中的交易與發行

2020 年 3 月後新發行權證約占市場總檔數約 15%，其中元大台灣 50(0050-TW)、加權指數與台積電最受發行商青睞，合計超過 500 檔，其他超過百檔發行標的包括聯發科 (2454-TW)、鴻海(2317-TW)、國巨(2327-TW) 與大立光(3008-TW)。