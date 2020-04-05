大立光3月營收回升達54億元創4個月新高 本月估下滑

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 3 月營收達 54.44 億元，月增 48.22%，年增 38.67%，受惠 EMS 廠復工拉貨升溫，推升營收創 4 個月新高，不過第 1 季營收 132.15 億元，季減 28.02%，年增 34.52%，大立光表示，4 月營收估較 3 月下滑。

大立光 3 月營收較 2 月明顯增加，主要受惠 EMS 廠恢復復工，加速整備料源拉貨挹注，進入 4 月後，拉貨動能告一段落，營收估較 3 月下滑。

大立光 3 月出貨產品結構仍以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他產品占比在 10% 以內。

大立光去年稅後純益 282.62 億元，年增 15.97%，每股純益 210.69 元；股東會訂 6 月 10 日召開，大立光 4 月底將召開董事會通過股利。

由於新冠肺炎疫情持續在全球擴散，EMS 組裝廠不僅生產受影響，中國、歐美等地需求也受創，大立光本周四 (4/9) 將召開法說會，法人關注鏡頭生產、客戶需求，及鏡頭升級趨勢等三大重點；同時，因應高階手機產品影像規格競爭，大立光 9P 及 G+P 鏡頭開發及出貨狀況，也是焦點之一。