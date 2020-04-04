〈潛力股〉母公司立訊展望正向 宣德受惠迎來獲利爆發年

連接器廠宣德 (5457-TW) 今年受惠 AirPods Pro 需求依舊強勁，加上母公司立訊精密持續拓展新業務，宣德也可望受惠，隨著營收規模放大、毛利率同步改善下，今年可望迎來獲利爆發年。

宣德母公司立訊精密表示，近期未收到客戶需求調整的信息，法人也看好，儘管受到疫情影響，但 Airpods 需求持續強勁，估計全年出貨仍有五成以上年增，上看 1 億副。

其中，平均單價較高的 AirPods Pro 出貨佔比望可望接近 40%，主要組裝代工場立訊將是主要受惠者，宣德機構件、聲學元件通過蘋果認證後，供應給立訊進行組裝，也有助推升營運表現。

此外，隨著廣達退出 Apple Watch 組裝業務後，立訊份額可望因此提升，且法人看好 Apple Watch 出貨量仍能維持雙位數成長，宣德也可望間接受惠。

宣德認為，隨著營收規模放大、學習曲線逐漸成熟，今年毛利率可望持續改善，加上去年打掉東莞舊廠投資損失、提列一些閒置、損失的設備等呆帳後，也有助改善今年獲利表現。

宣德前二月營收 19.05 億元，年增 169%、稅前盈餘 2.31 億元，年增 658 倍、稅後純益 7800 萬元、每股純益 0.46 元，不但較去年同期虧轉盈，更賺贏去年第一季、第二季的總合。