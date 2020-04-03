〈美股早盤〉非農就業人數暴減70.1萬人 道瓊早盤跌近百點

美國於週五 (3 日) 所公佈的 3 月份非農就業人數大幅減少 70.1 萬人，且失業率亦由 2 月份的 3.5%，攀升至 4.4%，顯示受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，導致美國就業市場急速惡化。

經濟數據不佳導致市場不安情緒上升，美股於週五 (3 日) 早盤結束昨日的漲勢，四大指數皆下跌，道瓊指數於早盤下跌近 100 點。

武漢肺炎疫情

根據約翰霍普金斯大學數據，目前全球累計確診病例數已超過 1 百萬例，累計死亡病例則超過 5.3 萬例，此外，美國累計確診病例已超過 24.5 萬例，累計死亡病例則超過 6 千例。

此外，由於新加坡疫情日益嚴重，新加坡總理李顯龍宣佈，將自 4 月 7 日起，關閉所有提供非必要服務的工作場所，但提供基本服務的店家，如：超市、餐廳、公共交通、銀行及診所等，則維持正常營業。

美國經濟數據

美國勞工部於週五 (3 日) 公佈 3 月份新增非農就業人數，報減少 70.1 萬人，較 2 月份的增加 27.3 萬人大幅衰退，且為自 2010 年以來，首次非農就業人數呈現減少的態勢。

此外，受到社交距離等抗疫措施的影響，導致 3 月份的失業率攀升至 4.4%。

截至台北時間週五 (3 日)22 時許：

道瓊指數下跌 99.83 點或 -0.47%，暫報 21313.61 點

那斯達克下跌 22.86 點或 -

0.31%，暫報 7464.45 點

標普 500 下跌 8.12 點或 -0.32%，暫報點 2518.78 點

費半下跌 6.75 點或 -0.46%，暫報 1469.22 點

台積電 ADR 下跌 0.60% 至每股 47.84 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.601%

紐約輕原油上漲 8.14% 至每桶 27.38 美元

布蘭特原油上漲 13.93% 至每桶 34.11 美元

黃金下跌 0.02% 至每盎司 1637.40 美元

美元指數上漲 0.49% 至 100.765 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤上漲 11.32%，達 503.04 美元。

特斯拉於週四 (2 日) 公布第 1 季交車量為 88,400 萬，較去年第 4 季減少 21%，但仍優於華爾街預期的約 7.9 萬輛，並締造史上最佳第 1 季表現。

第 1 季交付的車款中，76,200 輛車是 Model 3 和 Model Y，其餘 12,200 輛為 Model S 和 Model X。這兩個數字也優於華爾街預期的 68,674 輛和 11,234 輛。

迪士尼 (DIS-US)

迪士尼早盤下跌 0.19%，達 96.81 美元。

由於肺炎持續擴大，目前全球的迪士尼樂園皆已被迫關閉，迪士尼於週四 (2 日) 宣佈，自 4 月 19 日開始，美國的非必要員工將開始放無薪價，其他地區員工則不受影響。

迪士尼樂園、體驗與產品 (Experiences and Products) 部門員工數共有 17.7 萬名，該公司尚未透露受到無薪價影響的人數，該部門的員工主要任職於迪士尼主題樂園及迪士尼商店。

此外，迪士尼於去年總營收為 696 億美元，其中有 37% 便來自於迪士尼樂園、體驗與產品部門。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤下跌 0.79%，達 242.88 美元。

受到肺炎疫情的影響，蘋果於 3 月 14 日宣佈，將關閉所有在中國以外的 Apple Store 零售店，並計劃於 3 月 28 日重新恢復營業，但由於疫情於美國地區持續惡化，蘋果於週四 (2 日) 宣佈，將延長美國零售店關閉期間至 5 月初。

此外，該公司亦表示，將維持員工遠端工作的彈性。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月新增非農就業 (萬人) 報 -70.1，預估 -6.1，前值 27.3

美國 3 月平均每週工時 (小時) 報 34.2，預估 34.3，前值 34.4

美國 3 月平均每小時薪資年增率報 3.1%，預估 3.0%，前值 3.0%

美國 3 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預估 0.2%，前值 0.3%

美國 3 月失業率報 4.4%，預估 3.8%，前值 3.5%

美國 3 月 Markit 服務業 PMI 終值報 39.8，前值 39.1

美國 3 月 Markit 綜合 PMI 終值報 40.9，前值 40.5

美國 3 月 ISM 非製造業 PMI 報 52.5，預估 48.1，前值 57.3

美國新增非農就業人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

美國於週四 (2 日) 公佈初領失業金人數，報大幅增加將近 665 萬人，Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 於週五 (3 日) 表示，根據 Google 統計數據，民眾於網上搜尋失業金申請辦法的次數持續增加，顯示就業市場恐將有進一步惡化的風險。

Shepherdson 表示，歐洲政府採取的員工補貼政策，降低了企業解雇員工的意願，但由於美國沒有類似政策，導致失業人口持續攀升。Shepherdson 預估，初領失業金人數可能持續攀升至 7 百至 8 百萬人。

High Frequency Economics 的首席經濟學家 Carl Weinberg 表示，由於無法預測有多少的企業將於本次疫情中倒閉，即使在疫情獲得控制之後，也無法預測勞工重新返回就業市場的速度，因此，預期美國的失業狀況將更加惡化。

Franklin Templeton 分析師 Stephen Dover 表示，在確診病例及死亡病例數達到高峰之前，市場不確定性將持續增加，並導致股市持續動盪且波動性加劇。