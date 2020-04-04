價值投資浮現？華爾街看好迪士尼串流服務

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大，目前全球的迪士尼樂園皆已被迫關閉，導致近日來迪士尼 (DIS-US) 股價呈現下跌的趨勢。

但分析師卻表示，儘管疫情對於迪士尼的主題樂園業務造成衝擊，但由於看好影音串流服務 Disney+ 的成長潛力，建議投資人逢低買入該公司股票。

受到武漢肺炎爆發的影響，亞洲區的迪士尼樂園已於 2 月份關閉，隨著疫情於歐美地區日益嚴重，美國及巴黎的迪士尼樂園亦於 3 月份關閉，且重新開始營運的日期仍是個未知數。

為了因應疫情的衝擊，迪士尼於週四 (2 日) 宣佈，自 4 月 19 日開始，美國的非必要員工將開始放無薪假，其他地區員工則不受影響。

迪士尼的主題樂園、體驗與產品 (Experiences and Products) 部門員工數共有 17.7 萬名，該公司尚未透露受到無薪假影響的人數。

在迪士尼去年的總營收 696 億美元中，主題樂園、體驗與產品部門的收入便佔了 37%，由於市場擔憂迪士尼的營運將受到嚴重衝擊，導致近日來該公司股票面臨了沉重的賣壓，且股價於上週跌落至每股 90 美元以下。

由於主題樂園的關閉導致公司獲利萎縮，Guggenheim 分析師 Michael Morris 於週四 (2 日) 調降迪士尼的股票評級，由「買入」下調至「中性」，並將目標價由每股 160 美元，調降至 100 美元。

但 Miller Tabak 的策略師 Matt Maley 卻認為，就長期而言，迪士尼股價仍有成長潛力，而若股價再度跌落至每股 90 美元，則是逢低買入的好時機。

Maley 表示，若等到疫情獲得控制，且迪士尼樂園恢復營運之後，則迪士尼的股價便可能已經漲幅過高，而投資人也錯過了適當的進場時點。

Rockefeller Capital Management 的分析師 Michael Bapis 表示，由於近幾年來迪士尼的營收來源分散，因此，即使來自主題樂園的營收減少，影音串流服務 Disney+ 的收入卻有望呈現成長的趨勢。

另外，Bapis 亦表示，由於迪士尼的資產負債表尚屬強健，因此，關閉主題樂園對於該公司的營運，將僅造成短期的衝擊，並看好 Disney+ 長期成長的潛力。

於台北時間週五 (3 日) 晚間 11 時許，迪士尼股價下跌 3.07%，達每股 94.01 美元。