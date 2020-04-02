〈貴金屬盤後〉數據未涵蓋COVID-19主要衝擊 市場謹慎 黃金連4跌

週三 (1 日) 交易，黃金期貨連續第四日走低，但交易者在武漢肺炎 (COVID-19) 大流行之際，對美國最新經濟數據持謹慎態度，這有助於支撐黃金買氣或至少縮限黃金下降程度。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「由於美政府週一對此回疫情死亡人數做出可怕的預測模式，股市因而下跌。」

經濟數據

美國週三公布的經濟數據優於預期，但分析師認為這些數據沒有涵蓋 COVID-19 大流行造成的大部分衝擊。

ADP 週三稍早公布小非農數據，3 月新增就業人數減少 2.7 萬人，先前 Econoday 調查的經濟學家預期新增就業人數將減少 15 萬人。

3 月小非農涵蓋期間雖然在疫情爆發後，但仍在政府宣布大規模社交距離措施之前，因此 ADP 表示，3 月就業報告無法完全反映 COVID-19 對勞動力市場的影響。

另外，ISM 3 月製造業指數自 50.1% 下降至 49.1%，但仍高於經濟學家預期的下降至 44%。

Wright 認為，「3 月份新增就業人數下降一定超過 2.7 萬人，這可說是常識，所以這數據嚴重滯後了。」

目前他認為黃金價格會盤旋在 1600 美元，近期仍會在 1550 美元至 1650 美元區間交易，但他補充，隨著基本面的關連性返回，黃金的恐慌拋售行動可能已經結束。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 5.20 美元或約 0.3%，收每盎司 1591.40 美元，為連續第四日收低。

根據道瓊市場數據，黃金期貨最活躍契約價格 3 月份上漲 1.9%、當季上漲 4.8%。

由於疫情對經濟的衝擊越來越令人擔心，全球股市承受新壓力。川普總統週二警告，接下來 2 週將「非常非常痛苦」。白宮最新預期，即使實施當前社會疏離準則，美國也將有 10 萬人至 24 萬人因 COVID-19 疫情死亡。

與此同時，根據約翰 · 霍普金斯大學的數據，週三全球 COVID-19 病例數已上升至 862234，而死亡人數已攀升至 42404。

Oanda 高階市場分析師週三研究報告指出，「隨著疫情擴散加劇，以及為求防疫的封鎖措施，金價應該會上漲。」他認為封鎖措施將會導致全球經濟衰退，這有利黃金買氣。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 17.2 美分或 1.2 %，收每盎司 13.984 美元。

根據道瓊市場數據，白銀期貨最活躍契約價格 3 月份下跌約 14%、當季下跌 21%。

Wright 表示，「由於全球經濟衰退且到 2020 年底前缺乏需求，所以他現在仍避開白銀交易。」白銀被視為工業貴金屬。

其他金屬商品交易