〈貴金屬盤後〉非農報告刺激 金價小漲 但市場恐通縮 本週溫和收低

週五 (3 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因美國 3 月就業報告顯示，企業因應武漢肺炎防疫措施而關閉，已經對勞動市場造成重大衝擊。

然而，本週仍溫和下跌。USAGOLD 創辦人 Michael Kosares 表示，「整個金融市場的通縮恐懼心理一直抑制著金價的上漲。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 8 美元或約 0.5%，收每盎司 1645.70 美元，根據 FactSet，黃金交易最活躍契約本週下跌 0.5%。

Kosares 表示，「投資者擔心 COVID-19 對現實的衝擊，投資者選擇現金和黃金避難，在現在的情況下，選這兩者之一都不令人意外。」

美國勞工統計局週五公布的非農就業報告顯示，上個月美國就業人口大減 70.1 萬人，為 11 年來最大單月減少人數，也是有史以來最大降幅，且遠較經濟學家預期還要糟糕。

根據 MarketWatch 調查，經濟學家先前預期就業人數只減少 8.3 萬人。因此，美國失業率自 2 月份處於的 50 年低點 3.5% 竄升至 4.4%，但以週四公布的初次請領失業救濟金週報告來看，失業率事實上可能已經上升至 10% 左右。

但這嚴峻的就業數字尚無法反映勞動力市場的全部慘況，單就過去幾週已約莫 1000 萬人沒有工作，個人和商業活動為求防疫戛然而止，因 COVID-19 全球大流行，已有 100 萬人以上確診。

雖然週五公布的 ISM 數據似乎沒有那麼悲觀，但 Capital Economics 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 認為，「我們強烈懷疑這調查單純是錯過目前『經濟大屠殺』的完全規模，一是因為部分受訪者的回應是在當月較早時期遞交，二是因為其他受訪公司根本因為停工而沒有回應。」

美國供應管理協會 (ISM) 週五公布，美國服務業和其他非製造業公司 3 月持續成長，但成長速度創 2016 年 8 月以來最慢。ISM 服務指數 3 月份自前月的 57.3% 下降至 52.5%。

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