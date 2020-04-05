抗生素、慢性病用藥恐短缺 台灣藥廠怎麼逆勢出擊？

文 / 譚偉晟

武肺疫情已衝擊全球主要原料藥出產國，間接造成斷鏈危機，對台灣醫藥產業帶來哪些影響；而中國、印度、南歐等地疫情嚴峻，又將為台灣的原料藥產業，帶來哪些新機會？

當台灣電子產業遭受武漢肺炎衝擊，飽受斷鏈威脅的同時，另一個與人命相關的產業，也開始出現警訊。

3/12 日，食藥署發布新聞說明，由於疫情造成國際原料藥斷鏈，恐造成抗生素、止血藥品短缺的風險，已緊急調查國內藥品供應狀況。作為藥品製造成分，原料藥可說是各大藥廠的根本命脈。

會讓政府不得不緊張，是因為全球重要的原料藥生產地接連淪陷。工研院產科國際所分析師陳建榮提到，以台灣製藥產業的原料藥進口國來看，「中國就占了 50％，日本 14％、韓國 13％、印度 7％......。」前幾大進口國都屬於疫情重災區，在生產人力、交通物流面臨各種問題，此刻，原料藥的取得格外困難。

內需為重、外銷為主 兩類型原料藥廠處境不同

台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙進一步解釋，原料藥短缺應分成兩部分來看：第一，是以生產學名藥、製劑為主的台灣藥廠，「像永日、中化生、生泰，他們有自己的學名藥公司，以台灣自銷為主。」另一是以神隆、台耀、旭富等公司為主，是製作原料藥，以外銷國外市場為主的廠商。

「影響較大的，是學名藥藥廠。」李鍾熙指出，由於健保藥價格普遍不高，以台灣市場為主的國內藥廠，原料藥來源大多來自中國，才能以低成本生產藥品，「但因為疫情的關係，有些台廠庫存低，只剩下幾個月。」

陳建榮指出，以目前國內藥廠庫存來看，庫存約為 3 個月到半年左右。部分產品種類少的小藥廠，由於庫存更少，更易遭遇原料藥短缺的問題。他也提到，印度最近限制了 26 種原料藥出口，也讓全球原料藥供應更加緊縮。

原料藥短缺，會帶來哪些衝擊？展旺生技總經理陳勇發認為，首先被影響的藥品，包含抗生素、醫療用維他命、止血藥、糖尿病等慢性病用藥，「因為慢性病藥品用量大，價格又不能太貴，中國（原料藥）就很有競爭力。」陳建榮也提到，印度原料藥限制政策，也會導致止痛藥的短缺。

但李鍾熙也提到，像神隆這類以癌症藥為主的藥廠，衝擊就不明顯，反而是抗生素這類大宗用藥，對中國依賴難以轉換。

台耀化學執行長楊志平以抗生素為例，「中國用量有幾千噸，生產有規模經濟，但台灣可能就幾百噸。」這種大規模發酵才能製造的原料藥，在人力成本有優勢、國內市場有需求，以及法規條件可容許的中國，成為全球最具競爭力的生產地點。

旭富製藥科技發言人楊文禎也提到，原料藥所需要的化學品種類繁多，但量又不大，很難由台灣廠商自行生產。

在這個情況下，若疫情的衝擊持續到藥廠庫存告急，李鍾熙認為台灣自行生產仍非長久之計，「這不是技術問題，是划不來。」他話鋒一轉，提到台灣幾家原料藥藥廠，走的是高附加價值藥品市場，幾乎都以外銷為主，「你看這一類的公司，他們股票（價格）也比較好。」

來源：《今周刊》 第 1215 期

更多精彩內容請至 《今周刊》