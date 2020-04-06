Line台灣董事總經理陳立人，公開私人心法 用群組工作 別讓衝動文字變「疤痕」

文●黃靖萱

我們視訊採訪陳立人這天是假日，他的釘選名單只有秘書等重要對象，但公事繁忙時，他隨時釘選待回應群組，以防重要訊息被洗掉。（攝影者．駱裕隆）

你好奇嗎？帶給大家線上群組交流各種喜怒哀樂的 Line，在自家公司內部又是如何 Line 來 Line 去的？

隔著電腦螢幕，我們與 Line 台灣分公司董事總經理陳立人，用 Line 的視訊模式採訪。他低著頭翻看手機裡的近期來電紀錄，「除了問要不要借錢的，我發現我沒什麼電話耶！」

不意外，陳立人和多數人一樣，溝通的重心，全都轉移到通訊軟體上。善用釘選，重點訊息不漏接釘選，絕對是他每天最活用的功能。

開完一個會議，手機打開，Line 上一整排滿滿的、綠色的數字，陳立人習慣先看被他釘選在最上層，包括秘書、Line Bank 籌備處執行長黃以孟，以及 Line 全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭等人的對話框，確認這些重要的任務訊息沒有漏接。

再往下滑，滿滿來自同事、專案、朋友家人的訊息，他會快速瀏覽過後，將重要、但現在無法立即深入回應的聊天室，先釘選起來，以確保不會又被接下來不斷跑出來的訊息洗到後面，而忘了這件事。待一一回覆後，他再取消釘選。

但是，仍有許多官方帳號等群組，根本沒時間一個個點開來看，此時便運用「全部標記為已讀」的功能，一次消滅滿滿的小綠點。「就不會出現讓我焦慮的提醒數字，那會有錯覺，好像很多訊息我沒有處理，」他說。

他也難免會在下班後甚至半夜，突然想到待交辦事項，這時，他會在給該群組或個人的聊天室裡，先整理思緒，把想交代的事情寫好，但不按下傳送鍵，同樣釘選起來，等到隔天上班時間，再按下右下角的藍色三角形標誌傳送出去。

半夜想談工作？打好不傳送

這麼做，一來，能減輕員工在晚上收到訊息後的心理壓力，二來，也能確保員工不會睡一覺起來後忘了這件事。

陳立人坦承，在這類即時傳送文字的平台上，他也曾把負面情緒帶到群內過。尷尬的是，即使下次再打開群組是為了誇獎大家，但瞄到之前盛怒下打出的文字，有種一下罵人一下摸頭的錯亂感，群組氣氛也很詭異。

而且，自己當下理直氣壯的指責，也不好一一收回。這些像是疤痕般留存的文字，被他當成一種提醒：要克制，才能讓群組保持能充分討論的氛圍。

當再遇到群組裡有人互相責備、爭執時，他會到當事人的聊天室裡，私下告訴對方他的想法，當和事老。

其實，透過通訊軟體來溝通，對話破碎、零散，或是訊息通知無時無刻都在響的狀況，他都遇過。他也對能在各種通訊軟體間切換、運用自如的人，感到驚嘆佩服。

「所以，混不混亂都不是工具的問題，因為工具終究是工具，重要的，還是看人怎麼聰明使用它，」陳立人說。

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來源：《商業周刊》 1690 期

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