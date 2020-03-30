攜手抗疫連發 台加合作快篩 台澳交換酒精、不織布原料

台灣積極與國際攜手抗疫，中研院今 (30) 日宣布，加拿大駐台辦事處處長芮喬丹 (Jordan Reeves) 已拜會中研院長廖俊智，除了將在快篩合作，並談及病理學與流行病學的面向，尋求進一步合作；此外，經濟部也表示，台灣和澳洲達成防疫物資的合作，將交換酒精原料及不織布材料。

在這次 COVID-19 (武漢肺炎) 疫情中，台灣政府與民間展現堅強防疫能力，台灣製造也在國際間嶄露頭角，繼台美日前簽署防疫夥伴關係聯合聲明後，在外交部積極協調下，台灣與澳洲也達成了防疫物資的合作。

經濟部指出，澳方願意提供我國購買 100 萬公升的酒精原料，可生產民眾所需 330ml 的 75% 防疫消毒酒精共 422 萬瓶；我國也同意在國內產能充足的情況下，提供澳洲購買 3 噸不織布材料。此次合作抗疫可望讓台澳兩國人民都能受惠，達成雙贏。

此外，台加未來也將攜手抗疫，芮喬丹在推特發文表示，台灣的抗疫表現有目共睹，而中研院在快篩研發的突破令人振奮，希望未來能保持密切聯繫，共同對抗 COVID-19。廖俊智則表示，除了快篩合作外，此次會面也談及病理學與流行病學的面向，將尋求進一步合作。

中研院日前成功合成能辨識新冠病毒 (SARS-CoV-2) 蛋白質的單株抗體群，將可作為檢測快篩裝置的關鍵試劑，未來若成功量產，篩檢新冠肺炎有機會像流感一樣，15 至 20 分鐘就能迅速得知結果，有效提升採檢量能。

中研院已於 2 月聯合國內學研單位，組成擁有 13 個子平台的 COVID-19 抗疫平台，希望透過開放科學精神，促成科學家攜手合作，從篩檢、藥物、抗體、疫苗等不同面向著手研發；日前也與美國、歐盟、捷克共商防疫策略，分享目前的研究成果。