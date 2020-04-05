山東大叔身價超過郭台銘！出身礦工家庭 他如何打造那斯達克暴紅股

文 / 乾隆來

為了防疫，企業被迫要求員工在家上班，專注視訊會議服務的新創公司 Zoom 瞬間暴紅，成為數十萬家企業維持運作的必備服務，公司股價大漲，創辦人袁征身價也超越郭台銘。

3 月 26 日，美國武漢肺炎確診患者超過義大利與中國，成為全球確診人數最多的國家；同一天，美國勞工部公布申領失業救濟金的人數，更創下一周 328 萬人的空前紀錄，但是股票市場仍然逆勢狂漲，道瓊單日上漲 1352 點，連 3 日的累積漲幅，則創下 90 年來最狂紀錄。

在爆炸性新聞連番出爐的同時，美國證監會（SEC）也發布了一則行政命令，停止 Zoom Technologies 的股票交易。這支股票在 3 月 25 日暴漲 23.8％，年初至今累計上漲將近 9 倍。然而，這家股票總市值僅約 10 億元台幣的「上市公司」，竟然是 2015 年開始就沒有任何營業、未曾提供財務報表、總部登記在北京的空頭公司。

Zoom Technologies 早年的紀錄是做電子零件的公司，早已歇業，只剩股票還窩在最低等級的 OTC Market；那裡有一大票停業或只剩一點點資產的小公司。Zoom Technologies 在 1 月 23 日武漢封城之前幾乎沒有任何交易，之後突然熱烈交易，在短短 2 個月創造出 10 億元台幣的總市值。

這場烏龍事件起因於股市投資人「錯把馮京當馬涼」，這家公司的股票代碼 Zoom，被投資人錯認為是當今最夯的網路視訊會議公司 ZoomVideo Communications（股票代碼 ZM）。這個 Zoom 不是那個 Zoom，正牌的網路視訊會議公司股價漲了兩倍，而冒牌、被錯認的歇業公司，股價則漲了 9 倍。美國證監會眼看冒牌公司的股價愈漲愈高，為了阻止必然發生的財務訴訟，趕緊祭出停止交易命令。

百業皆蕭條 視訊會議卻一枝獨秀

武漢肺炎演變成為全球驚恐的大瘟疫，百業蕭條，唯獨視訊會議一枝獨秀。為降低傳染，歐洲與美國政府高喊「社交疏離」（social distancing），德、英要求國民不要進行 2 人以上的聚會，台灣的中央流行疫情指揮中心建議 100 人以上聚會全面暫停。

平常熙來攘往的辦公室，瞬間蒙上病毒傳染的陰影，如今大多數的中大型企業都採取 A、B 兩班制，一半以上的員工在家辦公，更多公司在研議「最少上班人數」的機制，辦公室只需核心運作的員工，其餘全數用遠距視訊來溝通。

遠距工作原本就是持續成長的未來辦公模式，微軟、谷歌、IBM 等科技龍頭致力於發展遠距辦公的軟硬體；其中需要三大領域的基本配套工具，首先是軟體層面的「溝通協作平台」，其次是硬體整合與資通安全的「統一終端管理（UEM）系統」，外加人際溝通的「網路視訊會議」等。

整合軟體的「溝通協作平台」，是讓同部門或是同專案的工作人員能夠同時存取文件或分享檔案，主管可以雲端派任分工、祕書可以發起會議；這些原本就是微軟 Office Teams 的服務。最近，則是專門服務遠距辦公型態，強調即使工作團隊四散多處，使用雲端協作軟體，照樣可以高效率運作的 Slack 急起直追，成為微軟的正面競爭者。

來源：《今周刊》 第 1215 期

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