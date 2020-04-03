〈Q2產業展望〉鋼構廠在建工程能見度佳 跨入離岸風電營運逆勢突圍

中鋼 (2002-TW) 旗下中鋼構 (2013-TW)、世紀鋼 (9958-TW) 等鋼構廠受惠台商回流，帶動廠辦建設需求持續暢旺、加上國內建案、公共工程持續推出，今年上半年能見度佳，加上打入離岸風電供應鏈，將可支撐營運在疫情下逆勢持穩。

中鋼構表示，因應台商回流建廠，工業廠房鋼構業務需求暢旺，加上都會區開發案大型化、政府加速全台危橋檢修及改建，均推升鋼構工程需求增加，目前手上在建工程案量突破 20 萬噸，包含大樓建築鋼構 11 萬噸、廠房鋼構工程近 9 萬噸、橋梁及其他鋼構工程也約 3 萬噸。

世紀鋼也透露，在手訂單能見度到 2021 年，總金額約 30 億元，除公共工程外，台商回流、電子業擴產潮，還有營建工程增加，也帶動鋼構需求、價格逐步走揚。

春源也預期，今年鋼構業務持續受惠營建業、廠房需求增加，除接單穩定外，產品售價也預期不錯，整體展望佳，能見度看到上半年。

此外，鋼構業者積極跨足離岸風電領域，也是推升營運的一大利基，世紀鋼囊括沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 及達德能源 (wpd) 等水下基礎訂單，今年起逐步放量出貨，風電業務占比將由去年的三成，跳增至七成。

而中鋼構也配合風電產業國產化與中鋼集團分工，承接水下基礎鋼構中的節點、剪力鋼鍵、內外部平台及靠船鋼管平台等，今明二年計畫完成 52 套水下基礎鋼構，也將支撐營運表現。