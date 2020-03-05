電商Q1業績火熱 創業家2月營收創同期高 松果購物創新高

電商業者陸續公布 2 月營收均創下好成績，創業家 (8477-TW) 達 4.16 億元，月增 8.34%、年增 55.24%，並創同期新高紀錄，而創業家旗下松果購物 (6740-TW) 達 3452 萬元，月增 21.33%、年增 143.27%，更創單月新高紀錄，反映宅經濟發燒的帶動，展望 3 月，生活市集正透過「321 秒購節」、「寵愛女王節」衝刺第一季業績，法人看好，電商業第一季營收創同期新高可期。

創業家指出，旗下生活市集 2 月各品類商品均開出亮眼佳績，其中，即食商品銷量年增高達 1.3 倍，而室內運動風潮湧現，也拉抬居家健身品類銷售，相關商品業績年成長近 70%。

此外，生活市集今年優化直播導購形式，推升防疫用品、民生快消品等銷售激增，2 月直播營收年成長超過 500%。

創業家總經理廖家欣表示，隨著宅經濟消費潮爆發，觀察到消費者對於線上購物的依賴度有持續加深的趨勢，樂觀看待電商滲透整體零售市場的動能無虞。

松果購物則表示，2 月交易額 (GMV) 達 2.18 億元，推升月營收達 3452 萬元，年增 143%，交易額、營收雙雙創開站至今單月新高，主要是因網購需求在武漢肺炎疫情的蔓延下逆勢暴增，包括民生用品﹑居家生活與家電需求均熱絡。

展望後市， 松果購物瞄準女性商機正在進行「38 女王節」促購活動，力拚 3 月買氣再創一波高峰。