〈Q2產業展望〉EMS廠加速復工 3月底PCB廠急單湧現聲聲催促

今年初雖然肺炎疫情影響打亂全球手機市場，但隨著中國疫情逐漸獲得控制，EMS 廠加速復工進度，配合 5G 需求長線趨勢，華通 (2313-TW)、健鼎 (3044-TW) 3 月底起已出現短交期急單，引領出第 2 季需求的好轉信號。

健鼎及華通均為中國品牌手機華為的主板供應商，在華為推出 P40 新機系列上市備貨潮帶動下，華為從今年初就無視肺炎疫情開始備貨，市場人士指出，3 月底起華為急單拉貨力道強度快速增加。健鼎也是三星、小米手機 PCB 的供應商。

欣興發言人沈再生指出，載板需求持穩高檔，其他產品則受季節性因素及新冠肺炎疫情影響而轉淡，預期第 2 季載板需求持穩、其他產品需求提升，但需持續關注疫情對市況需求影響。

同時，臻鼎 (4958-TW)、瀚宇博 (5469-TW) 等也看好第 2 季的 PCB 市場景氣，並都認為第 2 季營收將超越去年同期。

事實上，全球伺服器的更新潮在今年第 1 季已經發酵，包括金像電 (2368-TW)、博智 (8155-TW) 均為受惠 PCB 廠，而瀚宇博運用原有擅長 NB 應用板基礎，以高階商用機種及電競應用板為目標，隨著 5G 發展引發的資通訊革命，帶動網通週邊運用，網通占比也將拉升，特別是目前開發的高層數伺服器應用板，已逐步成主力產品。

目前 PCB 業者看到的第 2 季景氣脫離谷底小榮景，主要來自於 EMS 廠加速復工，各家積極進行整備相關零組件，由於新冠肺炎疫情歐美確診人數遠高於中國，面對此疫情發展，業者也認為景氣是否持續轉佳，仍需視歐美等市場消費力道能否進一步爬升而定。