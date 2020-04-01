外資連假前逆勢大舉加碼面板股 調節金融、傳產指標股

台股今 (1) 日長假前交投清淡，成交量收斂至 1174 億元，三大法人共賣超 45.02 億元，僅投信買超，不過，外資期現貨不同調，現股方面，外資大舉加碼面板相關個股及台積電，調節鴻海、金融族群以及中鋼、水泥雙雄等傳產指標。

三大法人今日賣超 45.02 億元，自營商賣超 19.81 億元、投信買超 21.86 億元、外資今日賣超 47.08 億元，不過外資淨多單加碼 3104 口，未平倉口數增資 5.11 萬口。

觀察外資今日買超現股，主要集中面板除群，包含雙虎群創 3.4 萬張、友達 2.58 萬張，彩晶也買 6124 張，此外，面板相關供應鏈晶電、和鑫也獲逾 2000 張買超。

另外，外資也連二日加碼台積電 2247 張，同時也買超大同 5774 張、仁寶、中環逾 4100 張、中壽 3614 張、中華電 2769 張。

外資賣超方面，除了富邦 VIX2.53 萬張最多外，鴻海也被調節 6849 張，其餘多集中在傳產、金融族群，包含中鋼 1.34 萬張，華航 7035 張、水泥雙雄亞泥 6259 張、台泥 4904 張。

金融族群方面，中信金、元大金、兆豐金等均被外資調節 1.1 萬張至 1.3 萬張不等，合庫金、玉山金也遭賣逾 9000 張、第一金、台企銀也被賣超約 7000 張。

而連假前大買的投信，加碼中信金 5296 張、第一金 3199 張外，也大買傳產股，包含台泥 1517 張、遠東鑫 1045 張、亞泥 816 張，與外資不同調。

投信買超電子族群則集中在面板以及 PCB 相關，包含晶電 1258 張、瑞儀 1075 張、金像電 1400 張、台燿 1057 張，另外也買超技嘉、緯創、義隆、佳世達等個股。