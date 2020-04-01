歐買尬前2月純益年增7.39倍 每股賺0.3元

遊戲廠歐買尬 (3687-TW) 近期股價走勢動盪，波段飆漲 6 成，連 2 日拉回修正，今 (1) 日應主管機關要求公告自結數，前 2 月稅後純益達 2385 萬元，年增 7.39 倍，每股純益 0.3 元。

歐買尬今年 2 月營收 9236 萬元，年增 28%，稅前淨利 1319 萬元，年增 23%，稅後純益 1036 萬元，年增 21%，每股純益 0.11 元。

歐買尬日前宣布取得《進擊吧！三國》團隊續作《進擊吧！三國 2》，《進擊吧！三國》於 2015 年 2 月發行，共為歐買尬創造 4.7 億元營收，而續作為原團隊耗時 3 年打造，融合前作經典元素與創新傳承的年度大作。

據悉，歐買尬預計今年第 2 季推出《進擊吧！三國 2》，由於歐買尬已有 2 年未發行新遊戲，將以《進擊吧！三國 2》作為重回手遊市場的主力大作，法人看好，可望創造優於前作的營運成績。

至於歐買尬持股 31.68% 轉投資公司綠界科技 ()，今年前 2 月營收 1.62 億元，年增近 15%，由於肺炎疫情升溫，消費者需求改變，越來越多廠商轉型進入電商，在宅經濟時代來臨下，可望推升綠界營收表現，今年營收、獲利成長均可望優於去年，並預計於今年第 4 季上櫃，成為歐買尬旗下小金雞。

歐買尬近期股價走勢動盪，近十個交易日共拉出 3 根漲停板，股價波段漲幅超過 6 成，收復所有短均，但股價已連 2 日回落，並跌破 5 日線。