4/7起東貝停止買賣 新世紀、誠美材恢復交易

證交所今 (1) 日宣布，東貝 (2499-TW) 因未依法令期限公告申報 2019 年財報，停止買賣；新世紀 (3383-TW) 及誠美材 (4960-TW) 則因淨值回升、會計師無出具經營能力不確定性報告，將自全額交割股剔除，恢復正常交易，相關調整事項自 4 / 7 生效。

證交所指出，力特 (3051-TW) 會計師出具經營重大不確定性查核報告，維持全額交割處分，另外華上 (6289-TW) 及三發地產 (9946-TW) 也持續列全額交割股，其中華上維持分盤交易。

另外，包含正峰新 (1538-TW)、統懋 (2434-TW)、誠創 (3536-TW) 及中視 (9928-TW) 等，每股淨值已低於 3 元，因此除列交額交割股外，也採行分盤交易。

證交所強調，上市公司退場機制今日起正式實施，若公司被會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，或其每股淨值低於 3 元，證交所將先列入全額交割股或分盤交易，實施後三年內未能改善，將停止交易；停止交易半年後仍無改善，將強制下市。

另外，證交所表示，太平洋建設 (2506-TW)、東森國際(2614-TW) 與如興 (4414-TW) 等 3 家上市公司，經主管機關核准，展延財報申報時限至 4 月 30 日。