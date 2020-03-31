疫情衝擊 7家上市櫃公司延後申報年報 東貝4月起暫停交易

金管會今 (31) 日統計，受武漢肺炎疫情衝擊，有 7 家上市櫃公司獲核准 2019 年財報可延長申報，但東貝 (2499-TW) 因申報文件不齊，不予核准，自 4 月 1 日起直接暫停交易。

疫情持續延燒，對於會計師事務所無法派員赴大陸地區執行審計工作，以致可能影響上市櫃公司公告申報 2019 年度財務報告，金管會已於 2 月 25 日發布相關處理方案，包括會計師可以採行替代查核程序，及申請延期公告申報，延期到 4 月底前申報。

金管會今天表示，核准 7 家上市櫃公司，包括光麗 KY，太設、勝悅 KY、如興、東森、大略 KY，可延長申報年報到 4 月 30 日，其中光麗 KY 則可在 4 月 24 日出具年報。

證期局副局長張振山表示，這 7 家上市櫃公司申請延長申報的理由多半是使用替代性查核程序（包括電子郵件、或憑證等）無法滿足會計師要求，因此改採其他查核方式，例如台灣與中國有會計師聯盟，透過中國會計師幫忙去實地查核等，因為中國封城，所需耗時較長，因此申請展延。

雖然核准 7 家，但有一家遭到駁回，金管會表示，東貝光電因申請時，文件不齊，因此金管會未核准東貝光電延後申報，目前交易所已公告，4 月 1 日起，東貝股票直接暫停交易。