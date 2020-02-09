宅經濟與寒假商機同發酵 遊戲族群Q1營運逆勢增溫

武漢肺炎疫情蔓延，包括電子、觀光等產業，營運均大受影響，不過，遊戲族群受惠防疫帶動的宅經濟商機發酵，加上寒假時間拉長，在雙利多因素推升下，族群表現將較其他產業亮眼，第 1 季營運可望逆勢增溫，表現可期。

鈊象 (3293-TW) 1 月營收受惠寒假旺季效應帶動，旗下行動網路遊戲營收較去年同期成長，帶動整體營收月增 7.3%，年增 105.9%，再改寫去年 12 月寫下的單月營收新猷。

鈊象去年在行動網路及商用遊戲機業務持續增溫下，單月營收頻創高，而今年旗下五大遊戲產品線《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》及《海王寶藏》等，可望延續去年強勁動能，第 1 季在宅經濟、寒假商機推升下，營運表現可期，法人看好，第 1 季有機會再改寫去年第 4 季寫下的單季營收新高。

傳奇 (4994-TW)1 月同樣受惠寒假、春節因素，旗下日系療癒 MMORPG 手遊《風之國度》表現穩定，帶動營收月增 1 成，達 2.99 億元，為近 4 個月高點。展望今年，傳奇將攜手台灣獨立開發團隊樂玩科技，推出女性向戀愛手遊《甜點王子 2：心動奇蹟》，也有數款創新遊戲同步進行開發中，持續挹注營運動能。

宇峻奧汀 (3546-TW) 自主研發、攜手智冠 (5478-TW) 旗下遊戲新幹線聯合發行的三國 IP 手遊大作《三國群英傳 M》，將於 2 月 18 日正式在雙平台上架。法人看好，該款手遊事前登錄已突破 20 萬人次，端遊時期也擁有廣大玩家群，且趕在寒假結束前推出，加上武漢肺炎帶動的宅經濟商機推升，可望為遊戲新幹線、宇峻雙雙挹注強勁動能。

除《三國群英傳 M》外，智冠 (5478-TW) 旗下網龍 (3083-TW) 今年將推出大型 IP《黃易 M》，有機會在本季上市，由於在端遊時代《黃易 Online》單月營收最高達 7000 至 8000 萬元，且經典端遊轉手遊，單月營收可望翻倍成長，待《黃易 M》上市後，可望明顯挹注網龍與智冠今年營收表現。