〈政院千億紓困〉疫情衝擊經濟 蘇揆：紓困振興總經費規模將達1兆元

COVID-19 疫情持續衝擊經濟，我國已編列 600 億元紓困振興特別預算，加上各部會移緩濟急經費，總計達千億元以上，但與國際相比，外界質疑金額太少，朝野呼籲加碼聲浪不斷，對此，行政院長蘇貞昌今 (31) 日透露，台灣整個規模大概會達到新台幣 1 兆元。

美國總統川普上週五火速簽署規模 2.2 兆美元的刺激方案，將發現金給全美民眾。有立委提問，600 億元紓困特別預算只占我國 GDP 的 0.35%，遠低於專家建議的 4% 至 10%，未來是否擴大預算規模。

蘇貞昌回應，各國情形不盡相同，像美國沒有全國的社會保險，但台灣有健保，而且國家大小也不一樣。立法院當初通過 600 億元特別預算，僅中國疫情嚴重，但現在歐美國家的疫情擴大，目前我們除了有 600 億元，還有移緩濟急的 400 億元、央行 2000 億元援助中小企業貸款，以及其他基金等 4000 億元的預算。

多位立委齊聲呼籲，產業界哀號遍野，政府應加碼紓困，對此，蘇揆表示，未來隨著疫情變化，台灣紓困及振興等相關方案大概會到 1 兆元的規模，在公共支出方面，老早就要求各部會機關要加大、加碼、加速。

蘇揆強調，目前已對各種狀況進行因應，倘若政府要偷懶，每個人發錢是最簡單的方式，但現在要針對受疫情影響不同程度的人及行業對症下藥，才能雨露均霑、立竿見影。