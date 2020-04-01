【群益投顧】大盤為反彈中繼整理型態，個股表現將強弱分明

一、盤勢分析

美國政府示警新冠肺炎死亡數上看 24 萬，並增加 4700 萬人失業，失業率飆上三成，這將超越 1930 年代大蕭條時期，川普總統有點刻意要將全部利空一次丟出，試圖讓市場一次反應利空，有意迫使美股盡快落底，而且也有利於後續救市方案推出的成效，目前市場恐慌賣壓已明顯大幅減輕，台股有機會在此附近來回震盪築底，在清明連假前最後交易日，道瓊期電子盤下挫，投資人延續觀望心態，金融、傳產權值股偏弱，台積電尾盤再壓低，加權指數下跌 44.43 點，量縮至新台幣 1173 億元，但仍相對道瓊電子盤強勢，呈現以盤代跌情況，櫃買指數則逆勢收紅，台股技術面儼然弱中透強。

二、盤勢預估

加權指數仍然守住 9400 點，也大約就是 3/25 跳空長紅 K 線的低點，盤勢先定調為反彈過程的中繼整理型態，在此等待 12 日均、月線斜率開始走平，搭配大盤量縮整理且融資餘額維持千億元內，對於連假之後展開第二波反彈就相對有利。不過，各族群全面大漲的可能性不高，近期個股表現明顯已強弱分明，連假過後，伺服器、NB、PCB、5G 基建等原主流還有機會續強，但同時也要留意 3 月營收和第二季法說表現，有機會見到黑馬股竄出。

因應各國隔離政策，宅經濟包括遠距辦公、教學，帶動 NB、伺服器需求激增，NB、伺服器主板廠微星 (2377)、技嘉(2376)、華擎(3515) 等，開低後同步有買單自低檔拉抬，股價表現續強。是方 (6561) 搭上遠距辦公題材，帶動旗下 IDC 機房與雲端應用服務增溫，股價盤中再創歷史新高。伺服器遠端晶片 (BMC) 大廠信驊 (5274) 前兩月合併營收 4.75 億元，較去年同期成長 28.5%，3 月營收公布前吸引買盤卡位，收復千元大關。

繼 NB 傳出漲價缺貨題材之後，CIS、面板也相繼傳出漲價利多，首季面板報價向上，韓廠全面退出 LCD 市場，有助 LCD 供需回穩，飆上漲停板的面板雙虎友達 (2409)、群創(3481) 外資一直大賣，但股價卻跌不下去，底部浮現。今年智慧手機出貨量即使不比去年，但高畫素、多鏡頭趨勢，使得高階 CIS 元件缺貨情形難以扭轉，中低階 CIS 元件轉往台系供應鏈，可望受惠的原相(3227)、晶相光(3530)，以及兩強合併的 CIS 封測廠同欣電(6271)、勝麗(6238)，股價皆強勢表態。

三、強勢股

電子：

友達 (2409)、群創 (3481)、立積 (4968)、晶相光 (3530)、勝麗 (6238)。

非電子：

新興 (2605)、中裕 (4147)、神隆 (1789)、台耀 (4746)、潤泰新 (9945)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據