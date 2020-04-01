EMS廠大拉貨 晶技3月營收估年增逾3成超預期

頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 今年第 1 季接單逐月走高，3 月營收可望跨越 8 億元，優於原預期的 7 億元水準，較去年同月大增 38%，依目前訂單來看，晶技第 2 季營收，可望較第 1 季營收成長逾 10%。

依晶技最新出貨進度來看，3 月營收可望跨越 8 億元，月增 18%，年增 38%，累計 2020 年第 1 季營收 21.29 億元，年增 31.25%，而目前包括手機、NB、平板及 IoT、網通應用的訂單仍持續湧入，主要受惠蘋果 EMS 廠大舉下單及拉貨。

法人最新也上修晶技首季獲利預估，估純益超過 2.4 億元，每股純益上看 0.9 元。

晶技今年受惠手機應用頻率元件拉貨帶動，營收、獲利雙成長，1 月營收 6.53 億元，2 月營收走高到 6.76 億元，月增 3.41%，年增 57.64%。

晶技已公布 2 月自結稅前盈餘為 9278 萬元、超預期，月增 20.6%，年增 49.19 倍，每股稅前盈餘 0.3 元，達旺季水準，前 2 月稅前盈餘為 1.7 億元，年增 1.91 倍，每股稅前盈餘 0.55 元。

晶技去年稅後純益 6.72 億元，每股純益約 2.17 元；晶技提報董事會通過去年盈餘分配每股配發現金 2.5 元，也超越去年獲利，呈現超額股利分配。