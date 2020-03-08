〈晶技董座專訪〉頻率元件業界兄弟檔不少 林萬興去年接董座目標衝上全球最大

上市櫃頻率元件類股中，兄弟搭檔齊力經營的公司不少，包括希華晶體 (2484-TW) 的曾穎堂兄弟、加高電子 (8182-TW)，最引矚目則是台灣晶技 (3042-TW) 林進寶、林萬興兄弟，全心投入挑戰進入全球最大頻率元件廠，林萬興在 2019 年董事改選後，接下晶技董座一職，將帶領晶技衝上全球最大規模。

不過，若不是搭上一班前往師專複試公路局班車的車禍，讓林萬興誤了考試時程而放棄唸師專的念頭，現在在教育界可能就多了一位誨人不倦的好老師，但卻少了一位今年帶領公司成長營收成長的企業經營者。

現任台灣晶技董事長的林萬興，在其創業歷程中曾開發過如任天堂「紅白機」的電視遊樂器生產、也嘗試過 CD-ROM 產品的開發，當過大同 (2371-TW) 家電服務站的維修員、兄弟也合開過銷售電子零組件與電器維修的第一家綜合店舖；在 1983 年由大哥林進寶成立台灣晶技，但當時成立並不是台灣石英元件處先行者，還有泰藝 (8289-TW)、加高電子都已是業界已具規模的前輩。

林萬興 1954 出生在貧困的雲林農村大家庭，由於家庭經濟條件窘困，在求學階段的課餘之後，都在田裡幫忙除草、插秧、割稻、放牛等，雖然忙於農務與家務，但一直保持優良成績，報考公費也是升學的唯一選擇「師專」；通過筆試後，本以為從此走上教職之路，但沒想到在前往參加複試途中，公路局的班車在路上發生車禍，延誤考試時間，斷送了林萬興的「老師夢」。

在無助的情況下，林萬興隻身北上打工，住在大哥林進寶打工的瓦斯行宿舍裡，在心情極度絕望的同時，得知大同公司建教合作的大同高工有半工半讀機會並提供獎學金，便選擇報考了大同高工並且如願考上。

林萬興於大同高工求學的 3 年間，除了先期的打工機會外，更進一步加入建教合作的大同公司就業，同時充實技術與知識。畢業後，林萬興也曾在大同公司家電服務站工作了 6 個月，每天穿梭在台北市大街小巷的客戶群中，從事電視、音響的維修服務工作；在晶技成立之後，並由林進寶擔任董事長，林萬興出任總經理，直到 2019 年的董監全面改選後，林萬興接下晶技了董事長職務。