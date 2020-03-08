〈晶技董座專訪〉林萬興：擴充投資打世界盃 明年營收重返百億元

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 2019 年是營運谷底回升年，董事長林萬興指出，今年晶技營收將雙位數成長，2021 年重返百億元，2025 年更要在全球頻率元件產業中取得領先地位。

林萬興指出，依研調機構統計，2019 年到 2025 年全球頻率元件產值年複合成長率為 2-3%，但晶技具備製程領先與研發等優勢，在 5G 通訊時代有高度競爭力，估未來 3 年內，晶技 5G 頻率元件占營收比重將躍升到 30-40%，有助獲利提升。

全球 2018 年產值前五大的頻率元件廠 EPSON(精工愛普生)、NDK(日本電波)、京瓷集團 KCD、晶技及 KDS(大真空)，晶技全球排名第四，與 2017 年相同；林萬興強調，晶技將持續維持研發及設備上的領先性，與紅色供應鍵有效區隔，尤其是 5G 通訊用的 1210、1008 小型化產品，及溫度補償型石英震盪器 (TXS) ，晶技更具優勢。

林萬興說，晶技 2019、2020 年編列 15 億元的連續性資本支出，將擴充 15 條頻率元件生產線，主攻小型化產品，著眼的也是全球電子產品如手機、穿戴裝置等 SIP 封裝趨勢成形，全球頻率元件也走向小型化。

晶技是聯發科 (2454-TW) 長期合作盟友，林萬興表示，隨著聯發科力推新款 5G 手機晶片天璣 800 及天璣 1000，晶技頻率元件也獲認證，將搭配出貨，同時，加上美系重要客戶等全球 5G 通訊終端客戶等需求增加，估 2020 年 5G 出貨將達 1.6 億支，進一步帶動出貨成長，有利晶技營收重返百億元。

林萬興看好晶技 2020 年營運可再成長，由於小型化產品新產能持續開出，完全投產後，產能將月增 4000 萬顆，在客戶端唯恐缺貨而爭簽長約 (LTA) 下，原有產品料號需求獲得強勁支撐，營收、獲利都將雙成長。