市場憂清明變盤 財長：國安基金必要時會有所行動

台股今 (1) 日開盤在台積電支撐下小漲 18.14 點，但受疫情延燒加上清明連假，市場持續觀望，指數紅翻黑失守 9700 點，立委關切，台股如果清明連假後有狀況，國安基金是否進場？財政部長蘇建榮表示，國安基金不因假期而鬆懈，下週一開盤如有狀況必要時會採取行動。

因應肺炎疫情引發的全球股災，為穩定市場信心，國安基金從 3 月 19 日盤後獲得國安基金委員會授權後，推升台股從 19 日收盤的 8681.34 點反彈回升至 9700 點，如以今天盤中高點 9736 點估算，台股近兩週已經上漲約 1000 多點。

美股四大指數昨 (31) 日全面走跌，道瓊工業指數開高走低重挫逾 400 點，台股早盤雖有台積電、鴻海小漲撐場，推升指數小漲攻上今天高點 9736 點，但市場觀望心態與賣壓下仍翻黑失守 9700 點。

民眾黨立委蔡壁如今天質詢持續關切國安基金，她說，美國總統川普預言，受肺炎疫情影響，美國未來將進入艱困的兩週；萬一美股出現劇烈波動，台股在清明連假後如果受影響，國安基金會不會進場？

財政部長蘇建榮答詢時指出，國安基金已取得委員會授權，可隨時進場護盤，同時強調清明連假期間，國安基金仍會密切關注國際股市與資金走勢變化，不會因為假期而有所鬆懈。

蘇建榮表示，台股下週一開盤如果有狀況，國安基金必要時會視情況進場護盤，以穩定股市為任務目標。

國民黨立委羅明才質詢時指出，國安基金護盤都是買大型權值股，但台灣有很多中小型公司也很賺錢，無奈受股災影響流動性，導致每天成交量不到 100 張，認為國安基金進場時也要考慮買進中小企業股票。

蘇建榮答詢時坦言，召開國安基金委員會時「確實有委員提到這一點 (買中小型股票)」，國安基金未來也會納入考量。