打造全方位音樂平台 騰訊音樂宣布完成收購UMG 10%股份

騰訊音樂娛樂集團 (TME) 於美國時間 3 月 31 日宣布，其參與的由騰訊控股組成的財團，已完成對環球音樂集團 (UMG)10% 股權的收購交易。該筆交易金額是以 UMG 估值 300 億歐元進行。此外，在 2021 年 1 月 15 日前，該財團還可以選擇依上述交易相同估值額外買進 UMG 最多 10% 的股權。

(資料來源: investing.com)TME 在利多消息公布後逆勢上漲 3.9%。

作為交易的一部分，TME 還與 UMG 達成另一項協議，即 TME 取得一項認股權，可在上述交易完成之日起的兩年內，對 UMG 大中華區業務的少數股權進行收購。

TME 與全球三大唱片集團 (UMG、SONY、華納) 的合作從未停止。從 2014 年取得華納音樂版權，2016 年取得 SONY 音樂版權，再到 2017 年宣布與 UMG 簽訂中國地區數位版權分銷戰略性合作協議，TME 在正版數位音樂方面已經與全球唱片龍頭建立長期且穩定的戰略合作關係。

除了與上述三大音樂龍頭合作外，截止目前，與 TME 達成合作的中國國內外版權方已超過 200 家，當中包含滾石唱片、英皇娛樂、中國唱片集團、福茂唱片、相信音樂等等經典廠牌。

此外，TME 也在近期宣布與日本老牌唱片公司 Being Group 達成合作，而韓國三大 SM、YG、JPY 唱片集團則早在 2014 年就與 TME 進行版權合作。目前 TME 歌曲庫規模已逾 3500 萬首，包含當下潮流音樂、經典歌曲，以至於國際流行音樂等，TME 企圖打造出滿足用戶全方位的音樂需求。