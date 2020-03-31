小米去年營收首破人民幣2000億元 利潤年增逾3成

手機品牌廠小米 (1810-HK) 今(31)日公布去年財報，受惠雙品牌、5G+AIoT 策略奏效，去年全年營收首度突破人民幣 2000 億元，來到 2058.4 億元，年增 17.7%；經調整利潤 115.3 億元，年增 34.8%，每股純益人民幣 0.423 元。

小米去年第 4 季營收人民幣 564.7 億元，季增 5.16%、年增 27.1%，為全年營收最高季度；經調整利潤 23.4 億元，季增 33.14%、年增 26.5%，每股純益 0.317 元。

小米去年營收人民幣 2058.4 億元，年增 17.7%；經調整利潤 115.3 億元，年增 34.8%，每股純益人民幣 0.423 元。

小米董事長雷軍表示，去年美中貿易戰及全球經濟下滑情況下，小米營運逆勢成長，從小米、Redmi 雙品牌順利分拆獨立運營，到確立 5G+AIoT 的戰略方向，反映營收及利潤持續成長。

手機業務方面，去年營收人民幣 1221 億元，年增 7.3%；去年第 4 季營收人民幣 308 億元，季減 4.6%、年增 22.8%；去年全年手機出貨量 1.25 億支；第 4 季手機出貨量 3260 萬支，年增 30.5%。

小米表示，旗下智慧型手機，去年平均銷售價格 (ASP) 比前年上升 2.2%，手機毛利率也從去年的 6.2%，提升至 7.2%，今年將著重發展 5G 手機，並在高端市場持續耕耘，預計 ASP 可望持續成長。

針對新冠病毒疫情影響，小米表示，今年初疫情爆發後，中國工廠 2、3 月遇到暫時性生產中斷，不過產能已回升到 80-90%，另外，雖然疫情影響線下銷售表現，不過小米具有線上優勢，疫情衝擊整體營運較小，且 3 月下旬開始，手機出貨量已出現回升。