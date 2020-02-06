寒假效應帶動 鈊象1月營收續寫新猷

鈊象 (3293-TW) 今 (6) 日公告 1 月合併營收 6.16 億元，受惠寒假旺季效應帶動，行動網路遊戲營收較去年同期成長，月增 7.3%，年增 105.9%，再改寫去年 12 月寫下的單月營收新猷。

鈊象去年在行動網路及商用遊戲機業務持續增溫下，單月營收頻創高，而今年旗下五大遊戲產品線《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》及《海王寶藏》等，可望持續延續去年動能，加上宅經濟商機推升下，營運表現可期。

鈊象去年單月營收頻創高，6 月首度突破 4 億元，在行動網路及商用遊戲機業務持續增溫下，7 月再攀峰衝破 5 億元，第 3 季營收改寫第 2 季寫下的營收新猷，12 月更攀升至 5.74 億元，持續改寫單月營收新猷，也帶動第 4 季營收同創高，營收達 16.76 億元，季增 12.79%，年增 9 成。

從獲利表現來看，鈊象去年第 3 季稅後純益 5.93 億元，季增 30.33%，每股純益 8.42 元，改寫 EPS 新猷。前 3 季稅後純益 13.66 億元，年增 1.23 倍，每股純益 19.43 元，已賺近 2 個股本。法人看好，鈊象去年第 4 季與去年全年，每股純益將同步登高。