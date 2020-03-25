活動具高風險+避免防疫破口 2020台北國際電玩展宣布停辦

「2020 台北國際電玩展」受武漢肺炎疫情影響，上月將活動時間由 2 月 6 至 9 日延期至 6 月 25 至 28 日，不過，由於疫情持續擴大，主辦單位台北電腦同業公會今 (25) 日宣布，基於維護來場者健康安全、考量整體展出效益，並配合中央流行疫情指揮中心公告，與多數廠商取得共識後，決定停辦今年度活動。

台北電腦同業公會表示，中央流行疫情指揮中心於 3 月 19 日實施非本國籍人士限制入境措施，因應疫情快速擴張，將以防疫優先，也對廠商發布 6 月檔期續行的評估指標，包括公眾集會因應指引做風險評估、邊境控管對展會的影響，及國內確診案例增加的警訊等。

台北電腦同業公會指出，據政府「公眾集會因應指引」6 項風險評估顯示，每年聚集超過 30 萬參觀人次的台北電玩展，長時間且近距離接觸，屬高度傳播風險的大型室內活動。

目前台灣已有 235 確診案例，其中境外移入已超過 150 例，政府為加強防疫實施邊境控管限制，也讓台北電玩展原有 23 個國家 400 多家的參展廠商、商務參觀者、遊戲開發團隊、遊戲製作人、國外嘉賓等，均無法入境來台參加活動，加上國內確診案例增加，玩家區易聚集大量人潮，更容易產生防疫破口。

也因此，台北電腦同業公會今日宣佈，「2020 台北國際電玩展」將停辦，並將退還參展單位已繳納的全額展位費，或可選擇遞延費用至 2021 年；已預購門票的玩家，即日起至 2020 年 5 月 31 日前，可依各購票系統退票辦法，辦理全額退票。

今年台北國際電玩展原為首度移師台北南港展覽館 1 館，將可容納更多人流，台廠包括智冠 (6180-TW)、橘子 (6180-TW)、中華網龍 (3083-TW)、鈊象 (3293-TW)、宇峻 (3546-TW)、唯數 (6626-TW) 等，都將參展。

雖然近來受到疫情擴大蔓延影響，宅經濟持續發酵，帶動消費者對遊戲需求高漲，也使許多台廠營運因此受惠，不過，台北國際電玩展往年均是遊戲廠的年度盛事，電玩展停辦，預期仍將對業者營運造成一定程度的影響。