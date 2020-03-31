〈三星停產LCD〉韓廠退出LCD面板生產供應 友達、群創可望受惠

南韓面板大廠三星顯示器 (SDI) 拋震撼彈，宣布將全面退出 LCD 電視面板生產，加上 LG Display 年初也宣布將關閉韓國國內 LCD 電視面板廠，象徵韓廠全面退出 LCD 市場，轉攻量子點、OLED 等新一代顯示技術，市場認為，韓廠退出 LCD 投資，有助產業供需秩序回穩，台面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 可望受惠。

受肺炎 (COVID-19) 疫情影響，首季面板供需一度吃緊，價格也從去年底一路回升，但在歐美疫情失控影響下，包含歐洲盃足球賽、日本東奧都宣布延後舉辦，讓原寄望運動賽事帶動回溫的面板景氣，反轉向下。

面對去年價格崩跌、中國新產能集中開出，韓廠從去年 9 月開始大動作調整營運，9 月傳出減產、裁員後，陸續宣布將部分 LCD 產能加速轉作 OLED，全力發展新一代顯示技術，LGD 更在年初表示，將在今年底全面停止在韓國國內生產 LCD 電視面板，以降低虧損。

台廠業者日前指出，產業去年遇逆風，雖然今年上半年再遭遇疫情干擾，但從產業大環境來看，預期中國將重新分配資源，可望減少對中國面板廠的補貼力道，隨著韓廠進一步宣布退出 LCD 市場，將有助整體面板產業供需、競爭更理性。

在韓廠大動作宣布退出 LCD 市場後，研調機構預期，今年台灣 LCD 面板出貨比重將突破韓廠，達 22%，韓廠則跌破 2 成達 17%，但中國因產能較大，預期將成長至 58%，拿下近 6 成市占，日本則拿下 3% 市占。

未來韓廠將更積極布局 OLED 市場，台廠則發展 Mini LED、Mirco LED，中國廠商皆有耕耘，在疫情驅使下，韓國將加速下一代顯示技術發展，短期可望緩解市場供需問題，但也代表下一波產業競爭可能已經開始。