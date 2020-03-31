直擊全球最大太空衛星展 台灣搶搭低軌衛星4000億美元大商機

Satellite 2020 是全世界最大的太空與衛星展，不只揭露最新衛星技術，還引領全球太空產業發展，是全球衛星產業的重要指標。《財訊》今年遠赴華府直擊 Space X 執行長馬斯克的過人魅力，並觀察台灣如何跟上這波 4000 億美元的低軌衛星大商機，創造產業新機會。

根據《財訊》報導指出，當武漢肺炎疫情肆虐，各國紛紛取消重要會展之際，全球規模最大的 Satellite 2020 太空衛星展不僅照常舉行，超過上千名觀眾無懼病毒，一等就是半個小時，也沒有任何群眾鼓譟，為的就是一睹馬斯克（Elon Musk）的風采。

今年會展上最大的關注亮點，就是低軌衛星的應用，近年來全力推動低軌衛星、一手催生 Starlink 計畫的馬斯克現身會場，自然成為會展上的重頭戲，大家都很好奇，低軌衛星將會為通訊市場帶來哪些革命性的影響？

簡單來說，低軌衛星就是高度在一百至二千公里的衛星。根據馬斯克的構想，Starlink 計畫將利用數萬顆低軌道通訊衛星，在天上串起巨大網路，然後透過在地球各地架設類似基地台的接收站，接收來自衛星的網路寬頻訊號，再發送到各個通訊載具如手機，提供通訊網路服務。

《財訊》報導指出，未來 5 年內將有超過 2 萬顆低軌衛星進入太空，這也意味著未來市場的巨大商機。根據摩根士丹利在 2017 年發表報告，推估 2040 年太空產業將成長至 1.1 兆美元的規模，相較現在約 3000 億美元的規模，足足大了近 4 倍。

美林在同年也發表了對太空產業的看法與預估模型，預估產值在 2050 年更將達到 3 兆美元；至於瑞銀在 2019 年底的預估，認為 2030 年可達 7000 億美元的規模。三家預估的數字雖然有不小落差，但有個共通點：未來低軌通訊衛星的產值成長曲線將非常驚人。

根據《財訊》報導指出，台灣太空中心自成立以來，第一次帶著廣碩、中衛、芳興以及創宇航太等台灣廠商出席，太空中心副主任余憲政指出，地面設備占整個太空產業產值超過 9 成，是台灣產業的新機會。

目前政府已經推動三期國家太空計畫，太空中心指出，台灣產業已經具備供應低軌通訊衛星零組件以及地面站設備的能力，未來接近 4000 億美元的低軌通訊衛星市場規模，台灣將有機會站到第一線成為關鍵角色。