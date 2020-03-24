人力、物流受疫情影響趨緩 研調估3月電視面板出貨將月增逾1成

市調機構集邦 (TrendForce) 旗下光電研究 (WitsView) 今 (24) 日出具報告指出，2 月受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，電視面板出貨量達 2007.3 萬片，月減 3.5%、年減 10.2%，展望 3 月，預期各廠人力、物流及物料受疫情影響趨緩，出貨量將回升至 2290 萬片、月增 14%。

集邦表示，2 月面板出貨量衰退幅度較原先預期縮小，主因受惠面板價格上揚、面板廠手中仍有庫存，其中，中國廠商華星光電更首次超越京東方奪出貨冠軍，台廠群創 (3481-TW) 則位居第 4。

觀察前六大面板廠表現，集邦表示，華星光電因復工時間最早加上物料充足，受疫情影響最小，2 月出貨量達 372.6 萬片、月增 0.2%，首次拿下出貨第一，京東方則因人力缺口較大，衝擊出貨量僅達 346 萬片、月減 14.1%，創 2017 年 6 月以來低點，惠科受惠部分產品遞延至 2 月出貨，單月出貨量增加至 260.5 萬片、月增 64.7%，位居第三。

集邦進一步指出，台廠群創受後端廠復工延後、人物料缺乏問題，2 月出貨量衰退至 251.1 萬片、月減 15.2%，位居第四，韓廠雖受疫情影響相對有限，但受工作天數減少、去年減產效應，三星顯示器、LGD 出貨分別為 205.5 萬片、198.3 萬片，分別月增 1.4%、月減 4.4%，位居五、六名。

展望未來，集邦表示，受各廠 1-2 月出貨量下滑影響，預期第 1 季電視面板出貨量將減少至 6378.2 萬片，季減 12.7%、年減 8.9%，展望第 2 季，在部分需求遞延及面板廠去化前端庫存衝刺出貨下，出貨量可望達 6831 萬片、季增 7.1%，但受肺炎疫情延燒全球，面板供需失衡問題恐再次浮現。