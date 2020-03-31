4月八大新制上路不可不知 雞蛋水餃股下市、海外網購實名制

4 月起台灣又有多項重大新制上路，與企業、民眾的權益息息相關，重點包括央行提供 2000 億元低利貸款搶救中小企業；雞蛋水餃股將實施強制退場；海外網購改採實名制，未來沒完成認證恐領不到包裹。《鉅亨網》整理出 4 月不可不知的八大新制，讓讀者一文看完快速掌握所有重點。

雞蛋水餃股強制退場 資本市場更健全

證交所去年頒布的上市公司退場機制，4 月 1 日正式啟動，若企業被簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核報告，或是每股淨值低於 3 元，只要滿足其一條件且在三年內無法改善，將予以暫停交易，並於停牌後半年強制下市。

壽險淨值比監理新指標 4 月如期上路

壽險業資本適足的新指標「淨值比」 4 月 1 日如期上路，以 2019 年 12 月底為第一期，若連續二個半年淨值比低於 3%，就有資本不足問題，低於 2% 就是嚴重不足，金管會就會採取措施。

金管會預計在 5、6 月間會祭出全套資本適足率計算方案，針對這波疫情對壽險經營的影響，進行必要的調整。至於是否取消逆景氣循環的 10% 上下限等，金管會主委顧立雄表示，要等 5、6 月再一併考量。

央行出招救市 2000 億銀彈助中小企業

疫情持續衝擊產業，央行破天荒提供 2000 億元的專案轉融通方案，性質上類似「定向寬鬆」，並非全面對市場放錢，而是鎖定受災的中小企業，期限為 4 月 1 日起至明年 3 月 27 日。

有別於一般放貸，央行將透過銀行注資中小企業的專案融通期限 360 天，條件分成二種，第一類是由中小企業信用保證基金提供 9 成以上信用保證的新承作貸款，額度最高 200 萬元，利率不超過 1%；第二類由銀行徵提擔保品的新承作貸款，額度最高 600 萬元，利率不超過 1.5%，且銀行承作央行專案貸款可搭配政府相關紓困振興貸款措施。

此外，央行為提升公開市場操作彈性並確保各項操作工具完備性，4 月起將定期辦理小規模附買回測試操作，以適度挹注市場流動性；同時，央行也將調整定期存單發行頻率，7 天期存單改為每日發行，藉此提升銀行每日調度短期資金彈性，維持利率平穩。

陸海空場站全面防疫 可拒載發燒乘客

全球 COVID-19 疫情嚴峻，我國陸海空場站 4 月起實施體溫量測，包括台鐵、高鐵、航空站、港口、國道 15 處服務區及全台 1298 處郵局，額溫 2 次若達攝氏 37.5 度、耳溫達 38 度以上，可拒載並禁止進入。

牌照稅開徵 受疫情衝擊車主補助 50%

汽機車使用牌照稅 4 月 1 日起開徵，以自用小客車來看，台灣多數的駕駛人所使用的車輛以排氣量 1201 至 1800 及 1801 至 2400 最多，將分別繳納 7120 元及 11230 元的牌照稅。

不過，今年遭遇疫情衝擊，交通部祭出補助，全台 1.5 萬輛遊覽車及 13.9 萬輛租賃小客車車主，牌照稅可減半繳納，補助金額合計 2.6 億元；非補助對象的車主，若因隔離、檢疫、治療無法如期申報牌照稅，可展延至 6 月 1 日截止申報；因疫情導致收入銳減無力繳納的民眾，可申請延期、最長 1 年，或申請分期、最長 3 年。

口罩實名制 4/9 再鬆綁 成人 2 周可買 9 片

國內口罩產能持續提升，日產量已突破 1300 萬片，4 月 9 日起口罩實名制政策再放寬規定，改為每兩周買一次，成人 14 天可買 9 片，兒童 14 天可買 10 片，且為了服務小臉人，大人的健保卡也能買兒童口罩，不分單雙號，且開放口罩寄送給海外二等親以內的親人，最多 30 片。

網購族注意 海外包裹實名制 4/16 上路

為了解決海外快遞貨物冒名通關、出事後難以追查的長期問題，同時確保國家稅捐，海關將逐步推動快遞包裹實名認證制，4 月 16 日起，收件人未經實名認證的包裹，僅首次可放行通關，若收件人遲遲不配合認證，第 2 次將不受理通關，提醒民眾要下載官方 App 進行認證，避免收不到網購包裹，待國人熟悉制度後，關務署下一步才會推動「逐筆申報」。

蘇花改科技執法抓超速 小心吞萬元罰單

今年元月 6 日蘇花改全線通車，隧道內每隔 4 公里就建置一套自動化科技執法設備，南下及北上各設 5 套，其中觀音與谷風隧道 8 套、東澳隧道 2 套，皆已安裝完成，限速 60 公里，完成驗收後，將在 4 月展開科技執法，啟動瞬間超速、非允許通行車輛辨識、違規變換車道取締等，若駕駛一路超速，恐吃上萬元的罰款，提醒用路人要遵守交通規則。