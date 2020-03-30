疫情凍結歐洲IPO市場 最快下半年回溫？

在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響之下，市場參與者認為，歐洲首次公開發行 (IPO) 市場至少必須等到下半年才有復甦機會。

貝倫貝格全球股票集團主管 Fabian de Smet 表示：「目前看來，最早 IPO 機會窗口將落在 9 月，不然只能等到 2021 年。」

De Smet 表示，過去 20 年間，超過九成 IPO 上市案是以 CBOE 波動率指數 (VIX) 低於 25 為標準進行，換句話說，僅有不到一成上市案是在 VIX 指數大於 25 進行，因此 VIX 必須先下滑。

截至台北時間週一 (30 日) 晚間 23 時許，VIX 指數接近 60 點，暫報 60.07，已自今年 3 月 18 日的高點回落近 29%。

(圖：Investing.com)

過去一個多月來，投資人試圖對新冠病毒造成的衝擊進行定價，全球股市的劇烈波動已太普遍，新冠病毒迫使全球多數經濟體關閉邊界，數百萬人甚至因此失業。

EY 全球 IPO 負責人 Paul Go 表示：「我們認為在可預見的未來，疫情對市場波動性、股票指數和估值的影響將會持續到一切穩定之前，預計最快要等到下半年情況才會改善。」

由於 IPO 需要花費數月準備，從公告到上市至少需要 4 個星期，因此仍然需要相對穩定的市場。此外，計畫上市的企業也會等到公司獲利改善，盡力達到估值預期。

Coalition Development 研究總監 Eric Li 表示：「華爾街預計，美國經濟將在第三季大幅反彈，然而 IPO 活動最快僅會在今年最後一季回升。」

疫情大流行已顛覆傳統交易，投資人紛紛改以視訊會議進行首次公開募股，數宗 IPO 甚至因此取消，今年遭取消的 IPO 價值高達 11 億美元，且幾乎沒出現任何新交易。

彭博彙編數據顯示，今年第一季歐洲地區總計進行 17 宗 IPO，價值達 15 億美元，創下 2009 年第三季以來最低發行量。

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