〈冠星展望〉去年EPS 13.92元創新高 擬配息8元 祭庫藏股護價

短纖布料大廠冠星 - KY(4439-TW) 今 (25) 日公告去年財報，稅後純益 3.88 億元，年增 47%，每股純益 13.92 元，公司也決議每股配息 8 元，此外，冠星也決議，明日起擬買回 300 張庫藏股，捍衛股價。

冠星去年第四季營收 16 億元、季減 24%、年增 14%；毛利率 17%，季減 1 個百分點、年增 2 個百分點；營益率 4%、季減 5 個百分點、年增 2 個百分點、稅後純益 0.26 億元，季減少 81%，每股純益 0.76 元，較前年同期虧為盈。

冠星去年營收 74 億元，年增 28%、毛利率 17%，年增 2 個百分點、營益率 8%、年增 2 個百分點、稅後純益 3.88 億元，年增 47%、每股純益 13.92 元。

去年獲利創高，冠星董事會也決議每股擬配發 8 元現金股利，配發率約 57% 以今日收盤價 112.5 元，殖利率為 7%。

此外，因應近日股價跌幅過深，以及響應金管會之股市提振政策，冠星也決議，實施買回庫藏股，預計 3 月 26 日至 5 月 25 日買回 300 張，約占已發行股份總數 0.95%，買回價格區間 80-210 元，股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回股數將轉讓予員工。