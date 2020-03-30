Avigan新冠肺炎臨床具療效日商擬增產 生達受惠

新冠病毒延燒，全球都在尋求解藥，其中，日商富士軟片 (Fujifilm) 子公司研發的流感藥物法匹拉韋 (商品名 Avigan)，經臨床研究證實具有療效，並決定增產 Avigan，預計 4 月開始出貨，生技廠生達 (1720-TW) 為台灣獨家代理商，若台灣醫院有意申請專案進口，可望同步受惠。

據外媒報導，日本政府認為，Avigan 是能防止病毒蔓延的藥物，加上根據研究報告，針對七、八十名病人進行臨床試驗，該藥能改善輕度及中度新冠肺炎患者症狀，因此，批准 Avigan 成為新冠病毒治療藥，並已先儲備約 200 萬人份數量，將進行臨床試驗。

此外，中國也發布訊息指出，經臨床實驗證明，法匹拉韋治療新冠肺炎有顯著效果，中國官方也考慮正式採用該藥物作為治療新冠肺炎的藥物之一，業界推估，中國、日本有意將法匹拉韋導入治療確診病患，未來若更多國家採用，可能掀起搶購潮。

法匹拉韋商品名「Avigan」，由日本富士軟片子公司富山化學株式會社與富山大學醫學系研發而成，是一種抑制 RNA 聚合酶的抗病毒藥品，據報導，富士軟片已決定增產，估可在 4 月出貨。

生達是 Avigan 台灣獨家代理商，不過法匹拉韋在台灣是管制藥物，目前僅限用於 A 型流感，若醫院想用法匹拉韋，針對對新冠肺炎確診患者進行治療，需向主管機關申請專案進口，待審核通過後，透過生達引進台灣，隨著日本富士軟片決定增產 Avigan，供給量增加，生達也可望受惠。

生達證實，目前在台灣有該藥品的庫存，自從中國、日本開始進行法匹拉韋臨床試驗後，已有多家國內醫院上門詢問細節，希望可以儲備藥品庫存。