〈台股盤前〉疫情嚴峻市場續觀望 慎防連假前夕賣壓勿貿然搶短

為對抗疫情美國擬加碼擴大就市方案，激勵美股四大指數齊揚，台股昨 (30) 日在政府基金拉抬下指數跌幅收斂，重新站回 9600 點關卡，由於本週適逢清明連假，加上疫情變數仍多，在投資人觀望心態下預估台股賣壓尚未解除，指數短線下探修正壓力不小。

不受失業率可能飆高利空因素衝擊，美股昨天在政策利多刺激下反彈收紅，四大指數全都有 3% 以上漲幅，道瓊工業指數反彈上漲近 700 點，就連飽受油價暴跌之苦的能源類股也在買單敲進下逆勢走揚。

台股在賣壓拋售衝擊下量縮走跌，昨天開盤跳空重挫達 240 點，在權值三王領跌下指數一度下探 9415 點，所幸盤中在政府基金奮力拉抬下跌幅收斂重新站穩 9600 點，指數勉強守住 10 日線、成交量卻明顯退潮降至 5 日線以下。

法人表示，儘管美股本週開市收紅，但台股本週適逢清明連假僅三天交易日，在全球疫情情勢嚴峻環境下，國際股市劇烈震盪，經常上演暴起暴落戲碼，未來若全球確診病例增加，勢將衝擊股市，研判連假前夕恐將有獲利了結賣壓繼續湧現。

隨著第 1 季進入尾聲，上市櫃 3 月營收與第 1 季財報將陸續出爐，財報表現將成左右個股表現關鍵，但考量歐美各國疫情持續蔓延，歐美股市修正壓力仍大，台股雖有國安基金隨時待命，但在獲利了結賣壓下市場追價意願有限，指數上攻有壓，短線反彈持續震盪整理壓力仍大。