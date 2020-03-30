外資期現貨不同調 回頭轉買富邦VIX 3.4萬張 續調節台積電

台股今 (30) 日一度失守 9500 點，午盤後跌幅收斂，終場下跌 69.49 點，收 9629.43 點，5 日線失而復得。外資期現貨操作再度不同調，連 2 日加碼期貨多單，不過持續賣超現貨，再賣超 48.51 億元，其中，外資再轉買富邦 VIX 3.4 萬張，調節台積電 1.1 萬張。

三大法人今日現貨同站賣方，賣超 76.35 億元，其中，外資及陸資賣超 48.51 億元，自營商賣超 26.34 億元，僅投信買超 1.5 億元。

期貨方面，外資多單再加碼 426 口，未平倉口數增至 47134 口；投信增持空單 905 口，空單未平倉口數增至 32274 口；自營商增持多單 890 口，空單未平倉口數增至 4103 口。

觀察外資買超標的，繼上周連 3 日提款富邦 VIX 共 13.8 萬張後，今日回頭轉買、大買 34954 張，宏碁也獲外資轉買、大買 12145 張。金融族群包括台新金、玉山金、兆豐金、華南金、第一金、合庫金，囊括外資買超第 3 至 8 名，獲買超逾 3500 張。

電子股方面，包括 PCB 族群燿華、欣興、嘉聯益，代工廠緯創、仁寶、英業達，網通廠正文、友訊，及其他電子股中環、聯電、緯創、和鑫、晶電、光罩、南茂、華新科，均獲外資買超上千張；傳產股僅塑化族群的中石化、南亞，獲外資加碼逾 1300 張。

除電子與金融個股外，包括富邦上証、富邦上証正 2、國泰中國 A50 等陸股 ETF，也同樣受外資青睞。

外資賣超方面，面板股群創與友達，再遭外資擴大賣超，分別遭賣超 3.2 萬張與 2.6 萬張，金像電則以 1.2 萬張居外資賣超第三。鴻海、華通、旺宏、聯合再生、技嘉、和碩、京元電子、臻鼎 - KY、十銓，及傳產股長榮航、中鋼、統一、華航、華新、國際中橡，均遭外資調節超過 1500 張。

外資上周二 (24 日) 中止對台積電連 13 賣，並接連 3 天認錯回補，但上周五 (27 日) 再度調節台積電 5230 張，今日擴大賣超 11924 張。除個股外，元大 S&P 原油正 2、街口布蘭特油正 2 與元大 S&P 石油等原油相關 ETF，也遭外資賣超逾 2000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股上有壓、下有撐，且 2 個交易日後將進入清明連假，不確定因素相對較高，指數後續走勢估將與今日相近，量能持續縮減，並呈現橫向整理的觀望氣氛。