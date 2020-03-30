〈富邦金法說〉壽險去年加碼投資股債豐收 帳上未實現獲利620億元

富邦金 (2881-TW) 核心子公司富邦人壽去年積極加碼股債投資，其中台股部位加碼 700 億元、國外股市加碼 210 億元，目前帳上還有 620 億元未實現獲利，考量肺炎疫情對股市的衝擊，富邦壽短線將增持現金部位，先觀望市況為主。

富邦金今 (30) 日舉行線上法說，公布去年第 4 季財務數據，子公司富邦人壽去年趁著國內外股市大漲加碼，其中台股部位去年底共 3900 億元，較前年底增加 700 億元。

在海外投資部分，國外股票部位截至去年底共 2081 億元，較前年約增加 210 億元；海外債券國際板投資部位將近 6000 億元、國內債券部位則較前年增加 1310 億元。

富邦人壽表示，去年因看淡中國經濟因而減碼中國市場債券，分別轉向美洲市場，另外有 500 億元資金則轉進國內新台幣計價的債券 ETF，主要相中債券 ETF 實際上屬於投資海外債券，而且不用避險，投報率相對較高。

由於富邦人壽去年加碼股債部位，加上去年第 4 季資本市場雙漲，推升富邦壽截至去年底未實現利益共 620 億元，至於國際板債券目前投資部位約 6000 億元，預估在贖回潮壓力下，內部評估今年被贖回量約在 1200 億元到 1500 億元左右，因應這波贖回潮壓力，富邦壽從去年起就開始提前部署，鎖定國內不動產、高殖利率股票逢低加碼。

因應肺炎疫情引發全球股災，金管會日前喊話鼓勵壽險業可擇優布局台股。富邦人壽對此則表示，目前將增持現金部位，對股市先觀望，但也會視疫情與市況走勢，適時逢低進場加碼高殖利率股票。

富邦金總經理韓蔚廷表示，肺炎疫情難預料，一個月前市場對疫情的預期都小於目前實質衝擊，但金融市場每天劇烈波動，第 1 季影響不大，但未來很難說，目前除了希望疫情影響能夠降低，唯一能做的就是落實風險控管。

富邦人壽截至去年底投資資產規模共 4.42 兆元，較前年增加 11.6%，投資總收入共 1454 億元，主要來自投資收益，並以股票配息與基金息收為主，整體總收益共 1372 億元，年增率 8.4%。