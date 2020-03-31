盤前財經大事搶先讀2020年03月31日

今日操盤前瞻
日本 2 月工業生產
美國 3 月芝加哥 PMI
法說會：神隆、台中銀、弘憶
除權息：聯成、寶雅、欣雄
〈能源盤後〉原油收 18 年低點 一度跌破 20 美元
武漢肺炎疫情重創能源需求，加上沙俄價格戰將讓大量原油充斥全球，週一 (30 日) 交易，原油期貨價格下跌，創 2002 年以來最低收盤價，WTI 原油期貨價格短暫跌破每桶 20 美元這個重要心理關卡。閱讀全文...
新台幣急升 五大代工廠去年 Q4 合計匯損高達 32 億元
五大代工廠陸續公布去年財報，受去年第 4 季新台幣強升影響，各廠難逃匯損，其中廣達 (2382-TW) 單季匯損高達 10.47 億元，跌破市場預期，合計五大代工廠去年第 4 季單季匯損金額高達 32.6 億元，相當於損失近 2 戶知名豪宅陶朱隱園 (每戶成交價 18 億元)。閱讀全文...
裕隆去年暴虧逾 244 億元 每日虧掉 6700 萬元 將減資彌補
裕隆 (2201-TW) 董事會昨 (30) 日通過去年財報，全年稅後虧損高達 244.65 億元，等於每天就虧掉 6700 萬元，裕隆規劃動用特別盈餘公積 151.45 億元，同時減資 57.29 億元彌補虧損，減資後實收資本額降至 100 億元，減資比率 36.4%，藉此調整財務結構。閱讀全文...
鴻海中國主要廠區復工 81 萬人 復工率達 93.7%
鴻海 (2317-TW) 集團中國廠區復工進度優於預期，中國工信部官員透露，鴻海旗下富士康 27 個主要廠區已復工 81 萬人，整體復工率高達 93.7%。閱讀全文...
世貿三館地上權南山得標 推估將用作商辦
北市信義計畫區地上權始終是壽險業熱愛角逐之地，最後一塊未開發娛樂設施區昨 (30) 日開標，南山人壽以 312.27 億元的權利金得標，高於底價約 46 億元，溢價率 17%，世邦魏理仕估價及諮詢服務部主管施甫學則推估，壽險投資不動產關注的是長期策略及區域發展，預計本案產品將以辦公室規劃為主。閱讀全文...