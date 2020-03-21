〈武漢肺炎疫情〉台灣再添18例境外移入 中研院現首例16名人員待檢驗

中央流行疫情指揮中心今 (21) 日宣布，國內新增 18 例武漢肺炎 (COVID-19) 病例，均為境外移入，出國目的多以就學、旅遊為主，目前累計確診達 153 人。此外，中研院也出現首例確診者，16 名密切接觸人員已居家隔離，待採檢結果出爐。

指揮中心表示，今天新增個案為 12 女 6 男，年齡層以 20 歲至 40 多歲居多，入境日介於 3 月 8 日至 19 日，個案發病前分別有土耳其、美國、法國、英國、埃及、捷克、南非、印尼等國活動史，就學者共有 7 名、工作 3 名、探親訪友 3 名、旅遊 5 名。

其中，案 140 埃及旅遊團團員，原列為接觸者，居家隔離期間發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診，該旅遊團群聚截至目前共 7 人確診，分別為 6 名團員、1 名接觸者。

指揮中心表示，因近期境外移入個案數攀升，將往回追溯 3 月 8 日至 18 日間，自美國、東亞國家入境後曾就醫者約 3000 筆，將透過簡訊通知即刻起居家檢疫，並須進行 COVID-19 病毒檢驗。

此外，中研院出現首例感染者，應變官莊人祥指出，這名確診個案近距離接觸共 16 人，已居家隔離，目前共檢驗 3 人，待採檢 13 人，另外 25 名人員則進行自主健康管理 14 天。不過，中研院強調，該確診人員並未參與防疫相關研究工作。

針對機場防疫狀況，副指揮官陳宗彥表示，截至今天中午約有 1800 多人入境，檢疫速度持續加快，防疫專車等候時間也縮短至 20-30 分鐘，累計境管新規上路後，入境台灣人數已超過 1.3 萬，須進行居家檢疫 14 天，不過，入出境人數已明顯遞減，指揮中心再次呼籲國人，如非必要不要出國，盡可能留在國內，協助政府達到控制人流防堵疫情的目標。