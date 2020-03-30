因應政府日產2000萬片口罩政策 敏成日產能提升至7噸

醫材廠敏成 (4431-TW) 董事長古思明今 (30) 日表示，自新冠病毒疫情爆發後，公司已不接國外口罩訂單及高單價產品，並因應政府自 4 月 1 日起「每日 2,000 萬片口罩」政策，公司將日產能自 5 噸拉升至 7 噸，等同每日可供應國內 700 萬片口罩。

古思明指出，自 1 月 31 日起至今，產量已達 258 噸，相當於支應 2.58 億片口罩，加上現階段疫情持續擴散，因應政府新政策「每日 2000 萬片口罩」，敏成將日產能自 5 噸拉升至 7 噸，也就是可供應每日 700 萬片口罩製造使用。

敏成表示，目前台灣已有「口罩國家隊」分工加開產線、趕製口罩，全台 6 家熔噴濾材廠，已建立「熔噴材料分配平台」網路系統，除可協調口罩製造商使用同一規格材料，使產能最大化，並依口罩商徵用的生產片數集中下單，決定熔噴不織布的出貨量，避免重覆下單，提升效率。

敏成指出，已規劃未來三大策略，包括研發綠色與奈米級抗菌防疫濾材，如殺菌 / 抑制病毒防疫口罩、節能保溫產品及高端隔音材料；工廠端則導入綠色製造系統與智慧節能生產；行銷部分則深耕台灣、參與南向及投資美國為目標。

總統蔡英文今日也視察敏成廠區並表示，在疫情過後，政府會檢討公共部門的需求，落實我國醫療及國軍機構採用國內生產的政策。