〈仁寶法說〉商用、教育客戶追單力道強 上半年出貨拚持平去年

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (30) 日舉辦線上法說，展望今年，總經理翁宗斌表示，受疫情影響第 1 季出貨年減幅達 2-3 成，但受惠遠端工作、遠距教學等商機成長，商用、教育產品客戶追單力道強勁，第 2 季出貨可望大幅增加，上半年出貨力拚持平去年，看好若疫情獲得控制，今年營運將逐季成長。

翁宗斌表示，今年第 1 季受農曆春節、肺炎疫情影響，2 月開工延後衝擊營運，預估個人電腦、非個人電腦產品出貨量年減達 2-3 成，但 3 月已全面復工，在遠端工作、遠距教學商機帶動下，商用、教育產品需求強勁。

翁宗斌進一步指出，2 月所有廠商開工延後，導致客戶庫存水位偏低，積極拉貨，預期疫情若可望在第 2 季獲得控制，下半年個人電腦出貨可望回溫，全年拚持平去年，雖然市調機構 IDC 預期，今年個人電腦出貨將衰退 3-7%，但仁寶在商用、教育、電競等產品出貨比重達一半以上，可望降低受消費需求的影響。

非個人電腦產品方面，翁宗斌表示，預期除消費產品受疫情影響外，包含智慧裝置、穿戴裝置等仍將保持成長。

法人也關注疫情是否衝擊下半年新品發表，翁宗斌指出，不論個人電腦或平板、穿戴式裝置等非個人電腦產品，目前新品都按照原計畫進行中，且認證可在實驗室完成，因此疫情對出貨時程影響不大，短期零組件價格波動也在可控範圍，加上英特爾 CPU 問題改善，僅較擔心疫情讓營運成本增加。